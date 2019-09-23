Кирпичи сорвались с крыши жилого дома в Барнауле

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Кирпичи сорвались с крыши жилого дома в БарнаулеРубрика: проиcшествия
29.10.2019 09:50
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Больше десятка кирпичей упали с крыши дома в Барнауле; по счастливой случайности люди не пострадали.
Обрушение кирпичей с карниза крыши жилого дома в Барнауле произошло вечером 28 октября по адресу переулок Крайний, 5. Об этом очевидцы сообщили в группе «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».
На сообщение о слетевших кирпичах отреагировали сотрудники МЧС и представители администрации Центрального района. На месте специалисты аварийно-спасательного формирования обследовали часть разрушенного здания и пришли к выводу – дом получил только внешние повреждения. Угрозы дальнейшего разрушения нет. Повреждений внутри здания тоже не обнаружено.
При падении кирпичей никто не пострадал.
Напомним, 28 августа в Новосибирске обрушилось здание. Под завалами погибли люди.
Алёна Коврова
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