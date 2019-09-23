На Монументе Славы в Новосибирске повторно зажгут Вечный огонь

Фото из архива Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть обсудили церемонию зажжения Вечного огня; его доставят самолётом из Москвы.

На Монументе Славы в Новосибирске 7 ноября состоится церемония повторного зажжения Вечного огня. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал мэр города Анатолий Локоть.

В этом году на Монументе Славы прошла масштабная реконструкция, в связи с чем подача газа к Вечному огню была прекращена.

«В 12 часов его зажгут на Монументе Славы. В этот день мы почтим память павших героев, вспомним парад 7 ноября 1941 года, участники которого прямо с Красной площади уходили на фронт», — написал глава Новосибирска.

Он также отметил, что в первый раз Вечный огонь был зажжён 6 ноября 1967 года. Тогда его привезли на БТР с Новосибирского авиазавода имени Валерия Чкалова. А зажжён он был от мартеновской печи, которая проработала всю Великую Отечественную войну.

Напомним, 16 октября Монумент Славы назвали одним из самых безопасных мест в городе.