В церкви под Новосибирском живого звонаря заменили электронным

фото "Международный центр колокольного искусства"

Уникальное для Новосибирской области устройство — «Электронный звонарь» — установили в церкви деревни Бурмистрово; система управляет звоном колоколов в отсутствии человека.

В Церкви Владимира Равноапостольного в деревне Бурмистрово (Искитимский район) заработал первый «Электронный звонарь», об этом рассказали специалисты Международного центра колокольного искусства.

Уникальную для Новосибирской области систему разработали специально для 11 новых колоколов.

«Мы выполнили полный комплекс работ: от подбора колоколов до их настройки и создания ручной системы управления колоколами. Подключили также систему "Электронный звонарь" и часы-куранты», — рассказал Артур Ефремов, специалист-монтажник центра колокольного искусства.

Набор колоколов общим весом около тонны для Бурмистрово отлили в Москве. Как отметили специалисты, особое внимание при изготовлении уделили звучанию и гармоничному сочетанию колоколов в наборе.

Система «Электронный звонарь» установлена в 500 храмах России и за её пределами. Для Новосибирской области это первый опыт.

Напомним, 29 сентября в интернете на продажу выставили колокола в виде апостолов.