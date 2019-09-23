Лайфак дня: как сэкономить на такси

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Лайфак дня: как сэкономить на таксиРубрика: общество
30.10.2019 06:42
Фото с сайта Pixabay.com
В промозглую осеннюю погоду меньше всего хочется идти куда-то пешком. А если ещё время поджимает, перспектива бежать по лужам, хватая ртом морозный осенний воздух, совсем не вдохновляет. Именно в такие моменты мы машем рукой на мысль о ненужных тратах и вызываем такси.
Если заказным транспортом пользоваться приходится чаще, чем раз в день, стоит задуматься о возможности экономить. Как это сделать?
Если вы попали в час пик и стоимость услуги перевозчика взлетела до небес, попробуйте подождать несколько минут. Стоимость проезда может существенно измениться из-за падения пассажиропотока.
Также можно сменить локацию. Дойти до соседнего магазина или выйти ближе к проезжей части и вновь попытаться вызвать машину.
Используйте приложения для сравнения цен в разных таксопарках — часто утверждение про соседа, у которого «трава зеленее», здесь работает.
Если такси используете при поездке на работу утром, можно скооперироваться с коллегами или друзьями.
Не стоит пренебрегать и скидками. У каждого оператора для привлечения клиентов разработана система поощрений для пассажиров.
Напомним, 29 октября Сиб.фм рассказывал, чем порадовать себя вечером, если попал под дождь.
Алёна Коврова
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