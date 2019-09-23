Министр здравоохранения Новосибирской области рассказал о новом порядке диспансеризации

Фото Правительства Новосибирской области

Выявляемость заболеваний в Новосибирской области увеличилась почти на четверть благодаря диспансеризации; в 2019 году её должны пройти 627 тысяч жителей региона.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о новых правилах прохождения диспансеризации. По его словам, регулярное обследование у врачей, снижение смертности и повышение выявляемости заболеваний являются ключевыми направлениями национального проекта «Здравоохранения».

«В Новосибирской области диспансеризации и профилактическому медицинскому осмотру подлежат почти 627 000 человек, и на сегодняшний день мероприятия прошли уже 424 000 человек. Стоит отметить, что повышенное внимание диспансеризации населения уже дает свои результаты: повышается выявляемость заболеваний, многие болезни удается обнаружить на ранних стадиях. Это повышает эффективность лечения, положительно сказывается на уровне здоровья новосибирцев», — отметил Константин Хальзов.

По словам министра здравоохранения, в этом году произошёл ряд нововведений, которые направлены на упрощение и удобство прохождения диспансеризации. Теперь её, так же как и профилактические осмотры, можно пройти в вечернее время и по субботам. Кроме того изменилась периодичность и возраст прохождения диспансеризации. Сейчас она начинается на три года раньше — не с 21 года, а с 18 лет. Граждане до 39 лет проходят её один раз в три года. А начиная с сорокалетнего возраста, она проводится ежегодно. При этом, ранее проводившееся с 75 лет анкетирование по шкале «Возраст не помеха» теперь предусмотрено с 65 лет.

Региональное министерство здравоохранения выступило с инициативой проводить регулярно дни открытых дверей. Эти мероприятия направлены на ранее выявление заболеваний, а также на контроль здоровья новосибирцев. Константин Хальзов сообщил, что 9 ноября во всех поликлиниках Новосибирской области пройдёт акция «Субботник здоровья». Она направлена на профосмотры и диспансеризацию населения, а также оказание консультативной помощи врачами-специалистами.

«За 9 месяцев этого года по результатам диспансеризации впервые выявлено 21 253 случая заболеваний. При этом уровень выявления заболеваний вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», — сообщил министр здравоохранения.

По его словам, лидирующие позиции из числа впервые выявленных занимают болезни эндокринной системы, системы кровообращения, мочеполовой системы и органов пищеварения. Специалисты регионального минздрава уделяют повышенное внимание выявлению таких социально-значимых заболеваний, как туберкулез, злокачественные новообразования, сахарный диабет, артериальная гипертензия.

Напомним, 24 октября правительство региона передало на рассмотрение в Законодательное собрание проект бюджета Новосибирской области.