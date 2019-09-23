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На что можно потратить материнский капитал?

Рубрика: общество

29.10.2019 15:05

Коллаж Сиб.фм

Федеральным законодательством определён полный список видов расходов, на которые семья может направить средства материнского капитала.

В части 3 статьи 7 Федерального Закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» есть конкретный перечень вариантов использования денег, положенных семье за рождение третьего ребёнка. 

Законодатель позволяет использовать материнский капитал на следующие нужды:

1. Улучшение жилищных условий. Сюда относится не только ремонт или реконструкция жилого помещения, в котором уже проживает многодетная семья, как многие могли бы подумать, но и ряд других улучшений. К примеру, это может быть покупка комнаты, квартиры, дома, земельного участка или строительство дома.

2. Получение образования детьми. К данному направлению законодатель относит обеспечение пребывания детей в детском саду или же школе, а также получение качественного образования в высших учебных заведениях (оплата за проживание студента в общежитии также включается в данный перечень).

3. Формирование накопительной пенсии для женщин. Суть заключается в том, что денежные средства направляются на формирование будущей пенсии матери. К слову, не предоставляется возможность перевода суммы сразу после рождения ребёнка, а лишь тогда, когда ребёнок достигает возраста 3-х лет.

4. Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Государство указывает на то, что именно является такими товарами и услугами, а именно: реабилитация и абилитация. Материнский капитал можно потратить как на мероприятия, которые вписаны в ИПРА (Индивидуальная программа реабилитации и абилитации) по решению МСЭ (Медико-социальная экспертиза), а также на мероприятия, которые не предусмотрены государством как бесплатные.

5. Получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным Законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В заключение следует сказать о том, что любые противоправные действия, совершаемые с материнским капиталом, строго караются по закону. Ответственность за преступные деяния варьируется от штрафа до реального лишения свободы. Не стоит играть в незаконные игры с государством и опрометчиво надеяться на благоприятный исход событий.

Статистика судебной практики говорит о том, что все мошеннические действия в отношении материнского капитала уже давно изучены как органами МВД, так и Пенсионным Фондом России. Это позволяет сделать вывод о том, что лицу, совершившему преступление, придётся так или иначе ответить за свои действия перед судом.

Автор
Кирилл Мальков
адвокат коллегии адвокатов «Форум Сибирь»
Автор
Кирилл Мальков
адвокат коллегии адвокатов «Форум Сибирь»
Теги: право закон

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