На что можно потратить материнский капитал?

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Федеральным законодательством определён полный список видов расходов, на которые семья может направить средства материнского капитала.

В части 3 статьи 7 Федерального Закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» есть конкретный перечень вариантов использования денег, положенных семье за рождение третьего ребёнка.

Законодатель позволяет использовать материнский капитал на следующие нужды:

1. Улучшение жилищных условий. Сюда относится не только ремонт или реконструкция жилого помещения, в котором уже проживает многодетная семья, как многие могли бы подумать, но и ряд других улучшений. К примеру, это может быть покупка комнаты, квартиры, дома, земельного участка или строительство дома.

2. Получение образования детьми. К данному направлению законодатель относит обеспечение пребывания детей в детском саду или же школе, а также получение качественного образования в высших учебных заведениях (оплата за проживание студента в общежитии также включается в данный перечень).

3. Формирование накопительной пенсии для женщин. Суть заключается в том, что денежные средства направляются на формирование будущей пенсии матери. К слову, не предоставляется возможность перевода суммы сразу после рождения ребёнка, а лишь тогда, когда ребёнок достигает возраста 3-х лет.

4. Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Государство указывает на то, что именно является такими товарами и услугами, а именно: реабилитация и абилитация. Материнский капитал можно потратить как на мероприятия, которые вписаны в ИПРА (Индивидуальная программа реабилитации и абилитации) по решению МСЭ (Медико-социальная экспертиза), а также на мероприятия, которые не предусмотрены государством как бесплатные.

5. Получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным Законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

В заключение следует сказать о том, что любые противоправные действия, совершаемые с материнским капиталом, строго караются по закону. Ответственность за преступные деяния варьируется от штрафа до реального лишения свободы. Не стоит играть в незаконные игры с государством и опрометчиво надеяться на благоприятный исход событий.

Статистика судебной практики говорит о том, что все мошеннические действия в отношении материнского капитала уже давно изучены как органами МВД, так и Пенсионным Фондом России. Это позволяет сделать вывод о том, что лицу, совершившему преступление, придётся так или иначе ответить за свои действия перед судом.



Кирилл Мальков

адвокат коллегии адвокатов «Форум Сибирь» Автор