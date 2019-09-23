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На дороги Новосибирской области в рамках проекта БКД 2.0 уложили весь объём асфальта

Рубрика: общество

29.10.2019 19:17

Фото Правительства Новосибирской области

На дороги региона уложено 100% асфальтобетонного покрытия от запланированного объёма; национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в соответствии с графиком.

В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новосибирской области выполнили план по укладке асфальтобетонного покрытия на 100%. Об этом речь шла на еженедельном оперативном совещании в Правительстве области.

Как ранее подчёркивал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, развитие автомобильных дорог меняет экономическую картину территорий и является стимулом из территорий. Развитие дорожной сети для Новосибирского области – ключевой момент. 

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, все дорожно-ремонтные и дорожно-строительные работы 2019 года реализуются в соответствии с национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы выполняются на 121 участке автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Их общая протяженность – 204,5 км. На сегодняшний день уложено 100%, или 1,783 миллиона квадратных метров.

Министр отметил, что все работы запланировано завершить до 1 ноября 2019 года и оплатить их в полном объёме в ноябре 2019 года. Из 104 непереходящих объектов на 2019 год состоялись рабочие и приёмочные комиссии с вводом объектов в эксплуатацию на 75 объектах. Оставшиеся 29 объектов из числа непереходящих находятся в высокой степени технической готовности, в октябре планируется завершить все оставшиеся работы и ввести объекты в эксплуатацию.

На период 2019-2024 годов сформированы и утверждены региональные проекты «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения», направленные на достижение целей, показателей и результатов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все они реализуются правительством области совместно с администрациями городских округов.

К 2024 году доли протяжённости автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Новосибирской области, соответствующих нормативным требованиям планируется привести в нормативное состояние 1 187,3 километра автодорог.

По Анатолия Костылевского, общий объём финансирования регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019-2024 годах составляет 38,6 миллиарда рублей, из которых 8,1 миллиарда рублей за счёт средств федерального бюджета, 28 миллиардов рублей за счёт средств областного бюджета Новосибирской области, 2,5 миллиарда рублей за счёт средств местных бюджетов городских округов Новосибирской области.

В 2019 году объём финансирования составляет 5,5 миллиарда рублей, из которых 2,5 миллиарда рублей за счёт средств федерального бюджета, 2,7 миллиарда рублей за счёт средств областного бюджета Новосибирской области, 325,6 миллиона рублей за счёт средств местных бюджетов городских округов Новосибирской области.

Напомним, 23 октября в рамках проекта БКД 2.0 уложили асфальт на участке Барабинск – Зюзя – Квашнино. 

 

Анатолий Якимов

Теги: Правительство Новосибирской области ремонт дорог дорожное строительство

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