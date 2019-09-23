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На конференции «Государство, Общество и Церковь» в Новосибирске рассмотрены вопросы национального единства

Рубрика: общество

29.10.2019 19:31

Фото Правительства Новосибирской области

В центре внимания участников пленарного заседания международной научно-практической конференции «Государство, Общество и Церковь: российская нация и национальное единство» были вопросы этнокультурного многообразия российской нации, национальной консолидации, миграционные тенденции и особенности национально-государственного строительства; конференция открылась 29 октября.

Вопросы национального единства рассмотрели участники международной конференции «Государство, Общество и Церковь», которая открылась 29 октября в Новосибирске. 

Как отметил министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев, тема конференции, связанная с вопросами национального единства, имеет особую важность и актуальность.

«В настоящее время это одно из ключевых направлений национальной политики, она имеет исключительное значение для настоящего и будущего России в целом и нашего региона в частности. Это знаковая общенациональная идея, направленная на укрепление гармонии и согласия в многонациональном российском обществе. Важно, чтобы люди независимо от своей этнической, религиозной принадлежности осознавали себя гражданами единой страны», — сказал Игорь Яковлев.

Он подчеркнул, что эта конференция уже четвёртая. В этом году она проходит в канун Дня народного единства.

В свою очередь, Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим рассказал, что тема нынешней конференции раскрывает важнейшую задачу национальной политики, к этой стратегической цели – сохранению единства российского общества – нас призывает не только государственная власть, но и все традиционные религии. 

«Отрадно, что наш регион является для многих субъектов России примером межэтнических и межнациональных отношений. И эта конференция может стать замечательным местом для обмена реальным опытом и знаний, а также открытой площадкой для обсуждения важнейших вопросов с ведущими экспертами», – отметил он. 

Организаторами конференции выступили правительство Новосибирской области, Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС при президенте РФ и Новосибирская Митрополия Русской Православной Церкви.

На пленарном заседании конференции были заслушаны доклады по таким актуальным темам, как «Этнокультурное многообразие российской нации: концептуальные основания обеспечения общенационального единства», «Особенности национально-государственного строительства на постсоветском пространстве», «Патриотизм и молодёжная политика в условиях постмодерна», «Концепты «российская нация» и «национальное единство» в стратегических документах по реализации культурной политики в Российской Федерации», «Современные нации и миграционные тенденции: миграционный фактор нациестроительства».

В течение двух дней работы конференции пройдут круглые столы, посвященные патриотизму и молодежи в современной России, российскому казачеству в Сибири и Новосибирской области, роли средств массовой информации в гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Также будут работать секции по темам: «Нация и современный мир: зарубежный опыт и практика нациестроительства», «Российская нация и гражданское единство: особенности и перспективы», «Этнокультурное развитие народов России как основа российской нации», «Религиозное и конфессиональное многообразие российской нации».

Научно-практическая конференция продолжит свою работу завтра, 30 октября, в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС.

Участие в мероприятиях конференции принимают представители региональной и муниципальной власти, экспертного сообщества, общественных, религиозных и национальных организаций, а также зарубежные и российские ученые. Выступить с докладами перед коллегами и широкой общественностью приехали спикеры из Душанбе, Екатеринбурга, Салехарда, Твери, Тольятти и других городов.

Напомним, 29 октября министр здравоохранения рассказал о новом порядке диспансеризации.

Анатолий Якимов

Теги: конференции Правительство Новосибирской области

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В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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