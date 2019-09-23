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Неизвестные сообщили о минировании вокзала «Новосибирск-Главный»Рубрика: проиcшествия
29.10.2019 15:49
Фото Сиб.фм
Телефонный звонок с информацией о минировании зданий поступил сегодня; посетителей эвакуировали.
Неизвестные в телефонном звонке сообщили о минировании зданий железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный» и ЦУМа. Об этом сообщил подписчик сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Очевидцы сообщают, что из обоих зданий эвакуировали посетителей и персонал. На месте работают правоохранительные органы и кинологи. Подробности происшествия выясняются.
Эмиль Фукс
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