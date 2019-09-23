Низкий гей-трафик, дружба с хакерами и миллион рублей за улыбку: особенности работы новосибирских вебкам-моделей

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В этому году вебкам-бизнесу исполнилось 20 лет; корреспондент Сиб.фм разбирался в прелестях этой индустрии и выяснял, почему за некоторые удовольствия приходится платить слезами.

Информационные технологии стремительно развиваются, и популярность виртуального секса из года в год растёт. При этом за интим в онлайне пользователи готовы выкладывать огромные деньги. Оно и понятно, близость в Сети — это не совсем измена, зато ассортимент партнёров огромный: девушки со всего мира готовы воплотить любые фантазии клиента.

Корреспондент Сиб.фм пообщался с работниками этой индустрии, чтобы выяснить, почему жизнь вебкам-моделей так привлекает девушек и с какими издержками профессии им приходится мириться.

Что такое вебкам-бизнес?

Если простым языком, вебкам — это когда девушка (или парень) общается в онлайн-видеочате с людьми, которые платят за это деньги. Иногда всё ограничивается простой беседой, но чаще заканчивается виртуальным сексом.

Вебкам-моделинг зародился в далёком 1999 году, когда женщины начали активно осваивать интернет и некоторым из них пришла в голову идея устраивать приватные шоу с помощью камеры. Тогда многих заинтересовала возможность пообщаться с красивыми моделями даже через экран компьютера. Спустя 20 лет эта сфера продолжает активно развиваться, и каждый год во всём мире возникает множество вебкам-студий.

Работать тут увлекательно

Почему этой работой занимаются в основном девушки? Сколько можно заработать за день? Нужен ли опыт, чтобы устроиться веб-моделью?

О том, как устроен вебкам-бизнес изнутри, Сиб.фм рассказал управляющий одной из новосибирских студий Юрий (все имена в материале изменены. — Прим. Сиб.фм).

Как ты решил устроиться на работу в студию?

Сфера очень интересная. Привлекло то, что работа сильно отличается от всего привычного, чем занимаются люди вокруг. А ещё у меня много знакомых работает в этой индустрии, стало любопытно.

Пробовал ли сам подрабатывать веб-моделью?

Да, проработал примерно полгода. Не то чтобы не нравилось, просто мальчикам работать не очень выгодно в студии. Гей-трафик намного ниже. На девочек больше людей смотрят и в России, и в Европе.

В чём заключаются твои обязанности в качестве управляющего?

Это поиск моделей, их адаптация, составление всех графиков. Маркетинговые кампании, раскрутка сайта, реклама. Закупаю материалы всякие: дезинфицирующие средства, игрушки для шоу.

Сколько платят в среднем?

По-разному, всё индивидуально. Девушки примерно 300 долларов получают в неделю, парни от 50 долларов. Всё зависит от сезона, пик — зима и лето. В межсезонье почему-то падает трафик сильно. Ну и ещё крупные мероприятия вроде чемпионата мира по футболу сказываются. На футболистов в такое время смотрят охотнее, чем на девушек. Я, например, получаю за свою работу 50 долларов в месяц.

Каких девушек и парней ищете?

Моя студия парней не ищет, их мы сразу отсеиваем. Неприбыльно это. В основном девушек от 18 до 45 лет.

Если женщина выглядит вкусно и сочно, то почему бы и нет. Возраст не преграда. Пользуются спросом стройные, приятные и красивые. Но иногда мужчины желают видеть и моделей плюс-сайз. Если девушка чувствует себя комфортно, в ладах с собой и своим телом — на неё всегда нравится смотреть.

Был ли у вас рекорд по доходам?

Заработала девушка однажды 800 тысяч рублей за месяц. Это чистая зарплата. Надо понимать, что настоящая зарплата в два раза больше, так как половина отходит студии. То есть её доход тогда составил около 1,6 миллиона рублей за месяц. Девушка просто устроила шоу и ничего более. Просто улыбалась.

Предупреждаете ли вы девушек заранее, на что им придётся пойти, чтобы удержать клиента?

Да, предупреждаем конечно. Но обычно люди априори знают, на что идут. Мы всё равно всё рассказываем и смотрим на реакцию.

Как вы относитесь к спам-рассылкам «ВКонтакте», где девушкам предлагают стать веб-моделями?

Изначально мы сами пользовались таким приёмом. Но результата он почти не приносил. Это устаревшая модель поиска.

Как тогда вы завлекаете новых девушек?

Сайт, инстаграм. И сарафанное радио, разумеется.

Что бывает, если девушка не оправдывает ожиданий? Увольняете за маленькое количество просмотров?

Нет, мы делаем всё, чтобы эти просмотры повысить. Привлекаем опытных операторов, которые даже что-то подсказывают моделям. Мы помогаем всем, кто хочет у нас работать. Никого не выгоняем.

Нет конкуренции между работницами? Какие отношения у вас в коллективе?

Я уверен, что атмосфера у нас лучше, чем во многих организациях. Мы ходим друг к другу на дни рождения, новоселья. Нет никакой конкуренции. Почти семейная обстановка.

Бесит график работы

Управляющий — это хорошо. Но он сам признаётся, что смутно представляет, каково девушкам работать в этой индустрии. Мы отыскали веб-модель из Новосибирска Вику, которая не стесняясь рассказала, как ей удаётся зарабатывать на жизнь.

Когда ты начала заниматься этим?

Начала заниматься этим четыре года назад, 18 лет почти сразу как исполнилось.

Как ты устроилась в студию? Нашла работу по объявлению?

Рассылка была новостей во «ВКонтакте». Написали в личку, обещали хорошую зарплату. Я тогда подрабатывала официанткой, захотелось что-то изменить в жизни. Вот и пошла на собеседование с подругой вместе.

Было ли собеседование?

Всё прошло очень быстро. Я не успела даже понять, что произошло. Всё вкратце рассказали, объяснили. Потом сфотографировали наши паспорта и наши лица рядом с документами.

А это зачем?

«Комнату» (страницу в интернете, где можно найти вебкам-модель) открывают, только если есть фото паспорта. Такие правила были на первой студии, где я работала.

Часто меняла место работы?

Да, я сменила несколько студий. Сейчас работаю больше как индивидуалка. Нет, я благодарна тому опыту, что получила в студиях. Там меня научили имитировать оргазм, показали, что да как. Но они всегда забирали 50% моей зарплаты. Да и график сильно бесил. А сейчас я работаю, когда хочу. Когда есть настроение. У меня друг-хакер открыл мне свою комнату, я ему 10% денег отдаю. Так выгоднее. В студии зарабатывала около 10 тысяч рублей за неделю. Сейчас в качестве индивидуалки дома зарабатываю 400 долларов за восемь часов работы. Единственный минус — теперь игрушки для шоу сама покупаю.

Есть ли у тебя правило какое-то?

Главное — всегда улыбаться. Порой мужчины готовы платить только за это.

Сидела на антидепрессантах

На первый взгляд кажется, что это не работа, а сказка. Хорошая зарплата, интересная жизнь, и даже проституцией это не назовёшь. Но нам удалось пообщаться с девушкой Юлией, у которой остались не такие приятные воспоминания о том периоде её жизни, когда она занималась веб-моделингом.

Сколько ты проработала в этом бизнесе?

Три года. Сначала просто решила попробовать, нужны были деньги. Но задержалась на несколько лет в этой индустрии. Сначала всё было хорошо, я получала крупные суммы, оплатила свою учёбу в университете, даже слетала в тёплые страны на отдых. Чувствовала себя такой независимой, что не пользуюсь помощью родителей.

Но в какой-то момент всё изменилось?

Да. Я впала в депрессию, сходила к врачу, который выписал мне таблетки. Я буквально сидела на антидепрессантах, они поддерживали во мне желание жить.

Почему тебе потребовалась помощь специалиста?

Стало невыносимо. Получать приказы от незнакомых мужчин, шлёпать себя плёткой, делать всякие непристойные вещи. Я стала сама себе противна. Плюс меня бросил парень после того, как узнал, чем я занимаюсь.

Почему же не бросила сразу это занятие?

Тяжело отказаться от таких хороших денег и полной независимости. Там были и плюсы. Например, гибкий график. У меня было много свободного времени.

А теперь онлайн-проституция осталась в прошлом?

Да, я нашла новую работу. Но по-прежнему сижу на таблетках: пыталась слезть с них, но начинала плакать, жалеть себя. Даже появлялись мысли о самоубийстве. Так или иначе, я начала новую жизнь. Пытаюсь даже реже подходить к ноутбуку и уже заклеила камеру.

А это точно законно?

Если с вопросом о противозаконности проституции в России всё понятно, то с вебкам-бизнесом всё сложнее. Теоретически девушки и парни не занимаются сексом за деньги. И это даже нельзя приписать к распространению порнографии, так как никто не ведёт запись трансляций моделей.

«Тут всё зависит, как зарегистрирована такая, с позволения сказать, организация. Это может быть интернет-ресурс, а может индивидуальное предпринимательство. В любом случае, если у полиции вопросов не будет, то сомнения должны возникнуть у налоговой службы. Как студия платит налоги? Как она устраивает своих "сотрудников". На мой взгляд, именно здесь должно быть уязвимое место у вебкам-студий в России», — рассказала Сиб.фм юрист Елена Нагорная.

Напомним, 8 октября проститутки Новосибирска вошли в пятёрку лучших в России.