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«Новомодные антихристианские "празднества"»: новосибирские священники читают лекции о вреде Хеллоуина

Рубрика: общество

29.10.2019 12:02

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Празднование Хеллоуина священники в Новосибирске назвали несовместимым со строем жизни православного человека; перевоплощение в демонические образы они считают опасным для психики детей.

Новомодные антихристианские «празднества» наподобие Хеллоуина вредны для нравственного и душевного благополучия человека. Об этом во время заседания родительского клуба «Подскажите, батюшка!» в воскресной школе Вознесенского кафедрального собора заявил иерей Борис Градов. Информация размещена в группе «Новосибирской митрополии» в социальной сети «ВКонтакте». 

По словам духовника, ролевое перевоплощение в демонические образы, принятие на себя их внешних атрибутов опасно для психологического благополучия и ребенка и взрослого.

«Эти вещи несовместимы со всем строем жизни православного человека», — сказал священник.

Напомним, 28 октября православные активисты потребовали отменить вечеринку «в стиле Хеллоуин» в Новосибирске. 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область священник хеллоуин

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Написать диктант на вокзале позвали новосибирцев

сегодня 14:00 Общество 0 Коммент.

«Плётки за полмиллиона»: самый масштабный праздник нечисти пройдёт в Новосибирске

сегодня 13:48 Культура 0 Коммент.

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сегодня 13:21 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске подорожало дизельное топливо

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Почти 500 машин будут чистить улицы Новосибирска зимой

сегодня 12:45 Общество 0 Коммент.

Военные пенсионеры выйдут на митинг в Новосибирске

сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

Гендиректор двух предприятий Новосибирска в суде расскажет, почему держал без зарплаты 200 человек

сегодня 12:20 Общество 0 Коммент.

Автомобилист сбил велосипедиста и бросил его умирать под Новосибирском

сегодня 12:12 Хроника 0 Коммент.

Дорожники с квадрокоптера сняли ремонт участка «Новосибирск — Ярково»

сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

Налоговая задолженность в Новосибирской области превысила 27 миллиардов рублей

сегодня 11:37 Общество 0 Коммент.

Открылся новый филиал «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в Новосибирске

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сегодня 11:20 Хроника 0 Коммент.

Водитель насмерть сбил пенсионерку под Новосибирском

сегодня 10:58 Хроника 0 Коммент.

«Предложение руки и сердца»: девушка из Новосибирска нашла золото в пельменях

сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

Режиссёр из Новосибирска сняла фильм-воспоминание о фронтовиках

сегодня 10:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев предупредили о новом виде телефонного мошенничества

сегодня 10:30 Общество 0 Коммент.

Популярный во Франции автор написал текст для «Тотального диктанта»

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

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Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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