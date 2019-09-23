«Новомодные антихристианские "празднества"»: новосибирские священники читают лекции о вреде Хеллоуина

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Празднование Хеллоуина священники в Новосибирске назвали несовместимым со строем жизни православного человека; перевоплощение в демонические образы они считают опасным для психики детей.

Новомодные антихристианские «празднества» наподобие Хеллоуина вредны для нравственного и душевного благополучия человека. Об этом во время заседания родительского клуба «Подскажите, батюшка!» в воскресной школе Вознесенского кафедрального собора заявил иерей Борис Градов. Информация размещена в группе «Новосибирской митрополии» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам духовника, ролевое перевоплощение в демонические образы, принятие на себя их внешних атрибутов опасно для психологического благополучия и ребенка и взрослого.

«Эти вещи несовместимы со всем строем жизни православного человека», — сказал священник.



Напомним, 28 октября православные активисты потребовали отменить вечеринку «в стиле Хеллоуин» в Новосибирске.