Новосибирск: события 30 октября

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В середине недели очень хочется помечтать о выходных, но делать это преждевременно; сегодня на календаре 30 октября, необходимо собраться и сосредоточится на важных, актуальных интересных событиях; что произойдет сегодня – расскажем в ежедневной рубрике Сиб.фм.

Сюрприз на дороге

На улице Российской 30 октября начнутся дорожные работы. Проезжая часть будет сужена на 1,5 метра возле дома №21. Ограничение связано с работами на ливнёвой канализации. Водителям необходимо быть внимательными, обращать внимание на знаки и соблюдать правила дорожного движения.

Экологическая акция

В сосновом бору на ул.Учительской, 49 пройдет экологическая акция «Зеленая среда». Добровольцы очистят хвойные аллеи от мусора и сорняковой травы, а также высадят 15 саженцев хвойных деревьев. В акции примут участие представители администрации и студенты электротехнического техникума. Место посадки — аллея вдоль детского сада. Время проведения акции — 14.00.

Горячий телефон

Сегодня в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города будет работать горячий телефон. Специалисты ответят на вопросы новосибирцев о правилах начисления и проведения перерасчетов за коммунальные услуги. Номер телефона: 228-86-46. Время приема обращений — с 14 до 15 часов.

Размышления о ГУЛАГе на художественной выставке

В Новосибирском краеведческом музее открывается выставка Евгения Кирьянова "Я ухожу на север…". В рамках выставки художник представляет свои размышления о ГУЛАГе. Темы массовых репрессий, принудительного труда и политической несвободы в СССР – осмысление прошлого во имя будущего. Основная идея проекта – человеческая судьба и механизмы государственной власти. На примере людских судеб автор представит зрителю срез исторической эпохи.

Ретро-кинематограф

В музее Новосибирска пройдет встреча из цикла «Синематограф на набережной». Посетителям предлагают сравнить любительскую и профессиональную кинохроники 60-х. Можно будет посмотреть черно-белые фильмы ХХ века, не доступные в интернете. На встрече соберутся любители и краеведы, которые смогут вместе ответить на все видео-загадки этого вечера. Посетить встречу может любой желающий.Место проведения — ул. Обская, 4. Начало мероприятия — 18:30.