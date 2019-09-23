Ошиблись адресом: коллекторы заплатят штраф за вымогательство денег не у того новосибирца

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Суд признал коллекторов виновными в совершении административного правонарушения; теперь они должны заплатить 50 тысяч рублей штрафа.

В Новосибирске «Региональная Служба Взыскания» оштрафована на 50 тысяч рублей за попытку заставить выплатить долг не того человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по региону.

«На адрес гражданина поступали письма, адресованные другому человеку, содержащие информацию о плане действий «коллекторов», направленных на погашение задолженности. Вводя в заблуждение гражданина, кредитная организация уведомляла о проведении личной встречи по месту проживания с целью досудебного погашения задолженности», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в июле этого года стало известно, что коллектор из Новосибирска заплатит 100 тысяч штрафа.