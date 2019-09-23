Открылся новый филиал «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в Новосибирске

Фото предоставлено "КАМАЗ-ЛИЗИНГ"

География присутствия «Лизинговой компании «КАМАЗ» продолжает расширяться; теперь у «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» есть представительство, которое работает в Новосибирской области.

Новый офис «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» расположен по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, дом 52, офис 309.

«Мы знаем, насколько важна для наших клиентов оперативность, поэтому вне зависимости от их местонахождения предлагаем наши выгодные финансовые программы по приобретению автотехники КАМАЗ в лизинг от производителя в различных регионах страны» — отметил генеральный директор АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрей Гладков.

Открытие нового филиала «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в Новосибирске нацелено на усиление присутствия компании в Сибирском федеральном округе РФ. В представительстве «Лизинговой компании «КАМАЗ» клиенты могут получить консультации по приобретению автотехники КАМАЗ и оборудования для сервисных центров в лизинг по программам от производителя. Более того, представитель компании может выехать к покупателю в офис, а также вместе с ним — в дилерский центр КАМАЗ для подбора программы по приобретению техники в лизинг совместно с поставщиком.

На сегодняшний день лизинговых предложений «КАМАЗ-ЛИЗИНГ», по которым можно приобрести автотехнику КАМАЗ, несколько: акция «Лови удачу!», в рамках которой клиент получает бонус (1000 литров топлива в подарок либо лизинговые каникулы на 1 месяц), программа «Лизинг от производителя», предложение для повторных клиентов «Старый друг», «Аренда» — для техники с пробегом, а также программа «Лизинг оборудования» — для дилерской сети ПАО «КАМАЗ».

Подробнее с программами лизинга от КАМАЗа можно ознакомиться на сайте компании www.kamazleasing.ru и по телефонам специалистов (8552) 45-27-32, 45-27-33.