Открылся новый филиал «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Автомобилист сбил велосипедиста и бросил его умирать под Новосибирском
Дорожники с квадрокоптера сняли ремонт участка «Новосибирск — Ярково»
Налоговая задолженность в Новосибирской области превысила 27 миллиардов рублей
Задержан третий подозреваемый в вымогательстве денег у торговцев на Хилокском рынке
«Предложение руки и сердца»: девушка из Новосибирска нашла золото в пельменях
Популярный во Франции автор написал текст для «Тотального диктанта»
Травмы оказались страшнее: избитую хозяином собаку обследовали в Новосибирске
Однорукий спортсмен из Новосибирска бросил вызов Конору Макгрегору
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Открылся новый филиал «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в НовосибирскеРубрика: бизнес
31.10.2019 11:35
Фото предоставлено "КАМАЗ-ЛИЗИНГ"
География присутствия «Лизинговой компании «КАМАЗ» продолжает расширяться; теперь у «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» есть представительство, которое работает в Новосибирской области.
Новый офис «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» расположен по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, дом 52, офис 309.
«Мы знаем, насколько важна для наших клиентов оперативность, поэтому вне зависимости от их местонахождения предлагаем наши выгодные финансовые программы по приобретению автотехники КАМАЗ в лизинг от производителя в различных регионах страны» — отметил генеральный директор АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» Андрей Гладков.
Открытие нового филиала «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в Новосибирске нацелено на усиление присутствия компании в Сибирском федеральном округе РФ. В представительстве «Лизинговой компании «КАМАЗ» клиенты могут получить консультации по приобретению автотехники КАМАЗ и оборудования для сервисных центров в лизинг по программам от производителя. Более того, представитель компании может выехать к покупателю в офис, а также вместе с ним — в дилерский центр КАМАЗ для подбора программы по приобретению техники в лизинг совместно с поставщиком.
На сегодняшний день лизинговых предложений «КАМАЗ-ЛИЗИНГ», по которым можно приобрести автотехнику КАМАЗ, несколько: акция «Лови удачу!», в рамках которой клиент получает бонус (1000 литров топлива в подарок либо лизинговые каникулы на 1 месяц), программа «Лизинг от производителя», предложение для повторных клиентов «Старый друг», «Аренда» — для техники с пробегом, а также программа «Лизинг оборудования» — для дилерской сети ПАО «КАМАЗ».
Подробнее с программами лизинга от КАМАЗа можно ознакомиться на сайте компании www.kamazleasing.ru и по телефонам специалистов (8552) 45-27-32, 45-27-33.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Автомобилист сбил велосипедиста и бросил его умирать под Новосибирском
Дорожники с квадрокоптера сняли ремонт участка «Новосибирск — Ярково»
Налоговая задолженность в Новосибирской области превысила 27 миллиардов рублей
Задержан третий подозреваемый в вымогательстве денег у торговцев на Хилокском рынке
«Предложение руки и сердца»: девушка из Новосибирска нашла золото в пельменях
Популярный во Франции автор написал текст для «Тотального диктанта»
Травмы оказались страшнее: избитую хозяином собаку обследовали в Новосибирске
Однорукий спортсмен из Новосибирска бросил вызов Конору Макгрегору
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
События выходных: день скорби и шутки ценою в жизнь
Как пережить траур, не забыв про юмор, и дотянуться до зв...
События выходных: потепление, «Снайперы» и дискотека Евросоюза
Как пережить остывшие батареи ...
Беспощадный сбор
Автолюбителям придётся выложить ещё более сотни тысяч за яп...
Новости по теме
Популярное