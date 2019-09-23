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Паркетник сбил девочку на переходе около школы в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

29.10.2019 21:32

фото гибдд по Новосибирску

С травмами различной степени тяжести ребёнка доставили в больницу; наезд произошёл на пешеходном переходе. 

Сегодня вечером водитель автомобиля Nissan Quashqai сбил 12-летнюю школьницу на пешеходном переходе около учебного заведения. 

“Водитель 1994 года рождения двигался по улице Добролюбова со стороны улицы Кошурникова, в сторону улицы Панфиловцев. В зоне пешеходного перехода водитель совершил наезд на 12-летнюю девочку, которую доставили в больницу”, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. 

Травмы, которые получил ребёнок сейчас устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. 

ГИБДД обращается к родителям детей-школьников, которые возвращаются домой в тёмное время суток с просьбой позаботиться о безопасности своих чад. Необходимо снабдить одежду и портфели школьников светоотражающими сегментами. 

Напомним, 23 октября водитель сбил восьмилетнюю школьницу в Новосибирске. 

Татьяна Картавых

Теги: Новосибирская область ГИБДД сбили ребёнка

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сегодня 19:31 Общество 0 Коммент.

На дороги Новосибирской области в рамках проекта БКД 2.0 уложили весь объём асфальта

сегодня 19:17 Общество 0 Коммент.

Хоккей и тыквы: православные активисты нашли новую мишень

сегодня 19:05 Общество 0 Коммент.

Ошиблись адресом: коллекторы заплатят штраф за вымогательство денег не у того новосибирца

сегодня 18:43 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:49 Общество 0 Коммент.

Министр здравоохранения Новосибирской области рассказал о новом порядке диспансеризации

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Эвакуировали ещё один торговый центр в Новосибирске

сегодня 17:31 Хроника 0 Коммент.

Социологи выяснили, чего россияне боятся больше смерти

сегодня 17:24 Общество 0 Коммент.

Автомобиль с логотипом «Ситимобил» влетел в толпу студентов в Новосибирске

сегодня 17:11 Хроника 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска рассказали, кто будет строить станцию метро «Спортивная»

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Ветер с корнем вырвал дерево в Центральном парке Новосибирска

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Неизвестные сообщили о минировании вокзала «Новосибирск-Главный»

сегодня 15:49 Хроника 0 Коммент.

На Монументе Славы в Новосибирске повторно зажгут Вечный огонь

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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