Паркетник сбил девочку на переходе около школы в Новосибирске

фото гибдд по Новосибирску

С травмами различной степени тяжести ребёнка доставили в больницу; наезд произошёл на пешеходном переходе.

Сегодня вечером водитель автомобиля Nissan Quashqai сбил 12-летнюю школьницу на пешеходном переходе около учебного заведения.

“Водитель 1994 года рождения двигался по улице Добролюбова со стороны улицы Кошурникова, в сторону улицы Панфиловцев. В зоне пешеходного перехода водитель совершил наезд на 12-летнюю девочку, которую доставили в больницу”, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Травмы, которые получил ребёнок сейчас устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

ГИБДД обращается к родителям детей-школьников, которые возвращаются домой в тёмное время суток с просьбой позаботиться о безопасности своих чад. Необходимо снабдить одежду и портфели школьников светоотражающими сегментами.

Напомним, 23 октября водитель сбил восьмилетнюю школьницу в Новосибирске.