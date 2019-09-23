Паркетник сбил девочку на переходе около школы в Новосибирске

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Паркетник сбил девочку на переходе около школы в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
29.10.2019 21:32
фото гибдд по Новосибирску
С травмами различной степени тяжести ребёнка доставили в больницу; наезд произошёл на пешеходном переходе.
Сегодня вечером водитель автомобиля Nissan Quashqai сбил 12-летнюю школьницу на пешеходном переходе около учебного заведения.
“Водитель 1994 года рождения двигался по улице Добролюбова со стороны улицы Кошурникова, в сторону улицы Панфиловцев. В зоне пешеходного перехода водитель совершил наезд на 12-летнюю девочку, которую доставили в больницу”, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Травмы, которые получил ребёнок сейчас устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
ГИБДД обращается к родителям детей-школьников, которые возвращаются домой в тёмное время суток с просьбой позаботиться о безопасности своих чад. Необходимо снабдить одежду и портфели школьников светоотражающими сегментами.
Напомним, 23 октября водитель сбил восьмилетнюю школьницу в Новосибирске.
Татьяна Картавых
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В мэрии Новосибирска рассказали, кто будет строить станцию метро «Спортивная»
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