Паромное сообщение на Оби остановили из-за шквалистого ветра

Фото с сайта Телевидения Колпашева

Сильные порывы ветра обрушились на Сибирь 29 октября; из-за погодных условий прекратили ходить суда по Оби.

Из-за сильных шквалистых порывов ветра в Томской области остановили паромное сообщение на реке Обь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Колпашевского района Томской области.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильными порывами ветра возможны перебои в работе паромной переправы через р. Обь в районе г. Колпашево. Просим учитывать данное обстоятельство при планировании поездок», – добавили в администрации.

Паромное сообщение остановили около 11 часов утра сегодня, 29 октября.

Напомним, накануне штормовое предупреждение в Новосибирске продлили на сутки.