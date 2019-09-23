Паромное сообщение на Оби остановили из-за шквалистого ветра

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Паромное сообщение на Оби остановили из-за шквалистого ветраРубрика: общество
29.10.2019 15:27
Фото с сайта Телевидения Колпашева
Сильные порывы ветра обрушились на Сибирь 29 октября; из-за погодных условий прекратили ходить суда по Оби.
Из-за сильных шквалистых порывов ветра в Томской области остановили паромное сообщение на реке Обь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Колпашевского района Томской области.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильными порывами ветра возможны перебои в работе паромной переправы через р. Обь в районе г. Колпашево. Просим учитывать данное обстоятельство при планировании поездок», – добавили в администрации.
Паромное сообщение остановили около 11 часов утра сегодня, 29 октября.
Напомним, накануне штормовое предупреждение в Новосибирске продлили на сутки.
Эмиль Фукс
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Автомобиль с логотипом «Ситимобил» влетел в толпу студентов в Новосибирске
В мэрии Новосибирска рассказали, кто будет строить станцию метро «Спортивная»
Штормовое предупреждение продлили ещё на одни сутки в Новосибирске
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