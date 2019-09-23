6 баллов
+7
63.83 70.78
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Министр здравоохранения Новосибирской области рассказал о новом порядке диспансеризации

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Эвакуировали ещё один торговый центр в Новосибирске

сегодня 17:31 Хроника 0 Коммент.

Социологи выяснили, чего россияне боятся больше смерти

сегодня 17:24 Общество 0 Коммент.

Автомобиль с логотипом «Ситимобил» влетел в толпу студентов в Новосибирске

сегодня 17:11 Хроника 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска рассказали, кто будет строить станцию метро «Спортивная»

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Ветер с корнем вырвал дерево в Центральном парке Новосибирска

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Неизвестные сообщили о минировании вокзала «Новосибирск-Главный»

сегодня 15:49 Хроника 0 Коммент.

Сильный ветер повалил деревья в Новосибирске

сегодня 15:47 Хроника 0 Коммент.

На Монументе Славы в Новосибирске повторно зажгут Вечный огонь

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Паромное сообщение на Оби остановили из-за шквалистого ветра

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

Штормовое предупреждение продлили ещё на одни сутки в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

«Ёк-макарёк»: ветер снёс крышу магазина в Красноярском крае

сегодня 14:13 Хроника 0 Коммент.

Убили и закопали пропавшего две недели назад новосибирца

сегодня 14:01 Хроника 0 Коммент.

Видео: сотрудники ГИБДД гоняются за пьяным трактористом под Новосибирском

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Покупатель нашёл в ИКЕА фото с солдатом Третьего рейха

сегодня 12:52 Общество 0 Коммент.

Участницам «живого щита» в Новосибирске вызвали скорую — женщины не пускают к домам строительную технику

сегодня 12:45 Хроника 0 Коммент.

Годовалая девочка в Кузбассе из-за недосмотра родителей умерла от передозировки лекарствами

сегодня 12:30 Хроника 0 Коммент.

«Новомодные антихристианские "празднества"»: новосибирские священники читают лекции о вреде Хеллоуина

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

«Качнуло так, что в качалку ходить не надо»: новосибирцы обсуждают утреннее землетрясение

сегодня 11:30 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Паромное сообщение на Оби остановили из-за шквалистого ветра

Рубрика: общество

29.10.2019 15:27

Фото с сайта Телевидения Колпашева

Сильные порывы ветра обрушились на Сибирь 29 октября; из-за погодных условий прекратили ходить суда по Оби.

Из-за сильных шквалистых порывов ветра в Томской области остановили паромное сообщение на реке Обь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Колпашевского района Томской области. 

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильными порывами ветра возможны перебои в работе паромной переправы через р. Обь в районе г. Колпашево. Просим учитывать данное обстоятельство при планировании поездок», – добавили в администрации.

Паромное сообщение остановили около 11 часов утра сегодня, 29 октября. 

Напомним, накануне штормовое предупреждение в Новосибирске продлили на сутки. 

Эмиль Фукс

Теги: погода Томская область

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Министр здравоохранения Новосибирской области рассказал о новом порядке диспансеризации

сегодня 17:33 Общество 0 Коммент.

Эвакуировали ещё один торговый центр в Новосибирске

сегодня 17:31 Хроника 0 Коммент.

Социологи выяснили, чего россияне боятся больше смерти

сегодня 17:24 Общество 0 Коммент.

Автомобиль с логотипом «Ситимобил» влетел в толпу студентов в Новосибирске

сегодня 17:11 Хроника 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска рассказали, кто будет строить станцию метро «Спортивная»

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Ветер с корнем вырвал дерево в Центральном парке Новосибирска

сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

Неизвестные сообщили о минировании вокзала «Новосибирск-Главный»

сегодня 15:49 Хроника 0 Коммент.

Сильный ветер повалил деревья в Новосибирске

сегодня 15:47 Хроника 0 Коммент.

На Монументе Славы в Новосибирске повторно зажгут Вечный огонь

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Паромное сообщение на Оби остановили из-за шквалистого ветра

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

Штормовое предупреждение продлили ещё на одни сутки в Новосибирске

сегодня 14:38 Общество 0 Коммент.

«Ёк-макарёк»: ветер снёс крышу магазина в Красноярском крае

сегодня 14:13 Хроника 0 Коммент.

Убили и закопали пропавшего две недели назад новосибирца

сегодня 14:01 Хроника 0 Коммент.

Видео: сотрудники ГИБДД гоняются за пьяным трактористом под Новосибирском

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Покупатель нашёл в ИКЕА фото с солдатом Третьего рейха

сегодня 12:52 Общество 0 Коммент.

Участницам «живого щита» в Новосибирске вызвали скорую — женщины не пускают к домам строительную технику

сегодня 12:45 Хроника 0 Коммент.

Годовалая девочка в Кузбассе из-за недосмотра родителей умерла от передозировки лекарствами

сегодня 12:30 Хроника 0 Коммент.

«Новомодные антихристианские "празднества"»: новосибирские священники читают лекции о вреде Хеллоуина

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

«Качнуло так, что в качалку ходить не надо»: новосибирцы обсуждают утреннее землетрясение

сегодня 11:30 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
10.07.2018

Сибирские музыканты выступят на фестивале Кустурицы

Читать далее
Image
15.06.2018

ЧС ради аграриев

Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...

Читать далее
Image
08.11.2016

Снежное чувство риска

Как любители зимнего экстрима открывают сезон

Читать далее
Image
19.10.2016

Многоликое пальто: от жилета до бушлата

Девять моделей пал...

Читать далее
Image
28.09.2016

Прогноз на веру

Как себя чувствует российская экономика и пойдёт ли она на поп...

Читать далее

Новости по теме

Погода в Новосибирске на 29 октября: плюсовая сырость сегодня 07:01 Пропавшую семью с годовалым ребёнком нашли в томской тайге вчера 21:34 В праздничные выходные в Новосибирск придут минусовые температуры вчера 14:41 Новосибирцам пообещали "вторую серию" снега - воскресенье начнётся с осадков 26.10.2019

Популярное

Image

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок мате...

Image

Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появи...

Image

Стала известна причина гибели бердского школьника Жени Шуршилина

Image

Неделя пропавших подростков: в Новосибирской области массово исче...

Image

Лайфхак дня: как сделать обувь не скользкой

Image

Искал укромное место: стали известны новые подробности гибели бер...

Image

Россияне начали сбор денег для расстрелявшего сослуживцев солдата

Image

Видео: Волки вышли на трассу в Новосибирской области

Image

Дорого-богато: топ-5 иномарок Новосибирска с самым высоким трансп...

Image

Рэпер GUF отменил концерт в Новосибирске

Image

С собой – перекус, фонари и рации: волонтёры выдвинулись на поиск...

Image

«Всё опухло и болит»: косметолог-самоучка изуродовала губы девушк...

Image

«Видосики смотрю, как петлю сделать»: друзья рассказали о пропавш...