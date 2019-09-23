Пассажирке вернули украденные в Толмачёво украшения стоимостью 1,6 миллиона рублей

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Пассажирке вернули украденные в Толмачёво украшения стоимостью 1,6 миллиона рублейРубрика: общество, проиcшествия
29.10.2019 11:03
Фото предоставлено пресс-службой Управления на транспорте МВД России по СФО
В московском аэропорту Домодедово пассажирка из Новосибирска обнаружила, что её чемодан вскрыт, а среди вещей отсутствуют ювелирные украшения; женщина обратилась в транспортную полицию с заявлением о краже.
Украшения стоимостью 1,6 миллиона рублей, украденные из багажа пассажирки рейса Новосибирск — Москва, вернули сотрудники транспортной полиции аэропорта Толмачёво. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.
Как стало известно, кольца, серьги, подвеску и колье из белого золота украл из чемодана пассажирки 32-летний приёмо-сдатчик багажа аэропорта Толмачёво. Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть.
«Подозреваемый признался, что когда он находился в багажном отсеке воздушного судна, в одном из чемоданов нашёл украшения и присвоил их. Украденные драгоценности находились в обуви подозреваемого», — сообщили в пресс-службе.
После опроса подозреваемого похищенные украшения были изъяты и переданы законной владелице. А приёмо-сдатчик был уволен с работы.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 8 октября сотрудники транспортной полиции уничтожили около 30 тонн контрафактной продукции.
Анатолий Якимов
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