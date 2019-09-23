Пассажирке вернули украденные в Толмачёво украшения стоимостью 1,6 миллиона рублей

Фото предоставлено пресс-службой Управления на транспорте МВД России по СФО

В московском аэропорту Домодедово пассажирка из Новосибирска обнаружила, что её чемодан вскрыт, а среди вещей отсутствуют ювелирные украшения; женщина обратилась в транспортную полицию с заявлением о краже.

Украшения стоимостью 1,6 миллиона рублей, украденные из багажа пассажирки рейса Новосибирск — Москва, вернули сотрудники транспортной полиции аэропорта Толмачёво. Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

Как стало известно, кольца, серьги, подвеску и колье из белого золота украл из чемодана пассажирки 32-летний приёмо-сдатчик багажа аэропорта Толмачёво. Мужчина был задержан и доставлен в дежурную часть.

«Подозреваемый признался, что когда он находился в багажном отсеке воздушного судна, в одном из чемоданов нашёл украшения и присвоил их. Украденные драгоценности находились в обуви подозреваемого», — сообщили в пресс-службе.

После опроса подозреваемого похищенные украшения были изъяты и переданы законной владелице. А приёмо-сдатчик был уволен с работы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В случае, если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 8 октября сотрудники транспортной полиции уничтожили около 30 тонн контрафактной продукции.