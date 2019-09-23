Погода в Новосибирске на 30 октября: осенний сплин

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Погода в Новосибирске на 30 октября: осенний сплинРубрика: общество
30.10.2019 07:01
Фото с сайта Pixabay.com
Второй осенний месяц на исходе; в предпоследний день октября не ожидается особых потрясений — ветер стихнет, пройдут небольшие дожди.
Синоптики прогнозируют в течение дня от +5 до +10 градусов. Новосибирцев ожидает переменная облачность, местами из-за облаков будет показываться солнце.
В течение дня возможен небольшой дождь. Весь день будет дуть юго-восточный ветер от 4 до 9 метров в секунду.
Напомним, 29 октября в Новосибирске от порывов ветра ломались деревья.
Алёна Коврова
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