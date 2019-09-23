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Правительство Республики Алтай начнёт сотрудничать со Всемирным фондом дикой природыРубрика: общество
30.10.2019 07:22
фото пресс-службы правительства Республики Алтай
Благодаря соглашению работа по сохранению уникальной природы Алтая станет более эффективной; это поможет отслеживать популяции животных и растений из Красной книги.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал соглашение с Всемирным фондом дикой природы, чтобы сохранить удивительную природу региона.
«В рамках соглашения стороны договорились сотрудничать в области охраны дикой природы, мониторинга состояния биоразнообразия, в том числе редких и охраняемых видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Алтай, внедрения и популяризация передовых практик, технологий и стандартов, развития экологически ориентированного предпринимательства, формирования экологического сознания населения Республики Алтай», — сообщает пресс-служба правительства региона.
Напомним, 29 октября стало известно, что белые медведи в зоопарке Новосибирска продолжают купальный сезон.
Никита Минин
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Лента новостей
Эффективность работы чиновников Новосибирска можно оценить в режиме онлайн
Турнир памяти подполковника полиции Александра Пименова состоялся в Новосибирске
Правительство Республики Алтай начнёт сотрудничать со Всемирным фондом дикой природы
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