Правительство Республики Алтай начнёт сотрудничать со Всемирным фондом дикой природы

фото пресс-службы правительства Республики Алтай

Благодаря соглашению работа по сохранению уникальной природы Алтая станет более эффективной; это поможет отслеживать популяции животных и растений из Красной книги.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал соглашение с Всемирным фондом дикой природы, чтобы сохранить удивительную природу региона.

«В рамках соглашения стороны договорились сотрудничать в области охраны дикой природы, мониторинга состояния биоразнообразия, в том числе редких и охраняемых видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Алтай, внедрения и популяризация передовых практик, технологий и стандартов, развития экологически ориентированного предпринимательства, формирования экологического сознания населения Республики Алтай», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, 29 октября стало известно, что белые медведи в зоопарке Новосибирска продолжают купальный сезон.