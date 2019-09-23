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Правительство Республики Алтай начнёт сотрудничать со Всемирным фондом дикой природы

Рубрика: общество

30.10.2019 07:22

фото пресс-службы правительства Республики Алтай

Благодаря соглашению работа по сохранению уникальной природы Алтая станет более эффективной; это поможет отслеживать популяции животных и растений из Красной книги.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал соглашение с Всемирным фондом дикой природы, чтобы сохранить удивительную природу региона.

«В рамках соглашения стороны договорились сотрудничать в области охраны дикой природы, мониторинга состояния биоразнообразия, в том числе редких и охраняемых видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации  и Красную книгу Республики Алтай, внедрения и популяризация передовых практик, технологий и стандартов, развития экологически ориентированного предпринимательства, формирования экологического сознания населения Республики Алтай», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, 29 октября стало известно, что белые медведи в зоопарке Новосибирска продолжают купальный сезон.

 

Никита Минин

Теги: Республика Алтай животные

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Предложить новость

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Дикобразы с цепким хвостом поселились в Новосибирском зоопарке

сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Три автомобиля и троллейбус столкнулись на мосту Новосибирска

сегодня 08:56 Хроника 0 Коммент.

Эффективность работы чиновников Новосибирска можно оценить в режиме онлайн

сегодня 08:35 Общество 0 Коммент.

Рост активности работодателей зафиксирован в России

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

АО «РЭС» пресекает незаконное потребление электроэнергии в интересах добросовестных потребителей

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Турнир памяти подполковника полиции Александра Пименова состоялся в Новосибирске

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Правительство Республики Алтай начнёт сотрудничать со Всемирным фондом дикой природы

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 30 октября: осенний сплин

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

Лайфак дня: как сэкономить на такси

сегодня 06:42 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 30 октября

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Паркетник сбил девочку на переходе около школы в Новосибирске

вчера 21:32 Хроника 0 Коммент.

Сотрудники магазина раздели девочку-подростка до белья

вчера 21:11 Общество 0 Коммент.

Запасайтесь гречкой: производители подняли цену почти на 200%

вчера 20:45 Экономика 0 Коммент.

Путин наградил новосибирских врачей

вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

На конференции «Государство, Общество и Церковь» в Новосибирске рассмотрены вопросы национального единства

вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

На дороги Новосибирской области в рамках проекта БКД 2.0 уложили весь объём асфальта

вчера 19:17 Общество 0 Коммент.

Хоккей и тыквы: православные активисты нашли новую мишень

вчера 19:05 Общество 0 Коммент.

Ошиблись адресом: коллекторы заплатят штраф за вымогательство денег не у того новосибирца

вчера 18:43 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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