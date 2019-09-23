Путин наградил новосибирских врачей

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Путин наградил новосибирских врачейРубрика: общество
29.10.2019 19:47
фото Pixabay.com
Жители Новосибирской области удостоены наград по Указу президента; документ уже подписан лично главой государства.
Президент России Владимир Путин наградил медалями жителей Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Орденом Почета награжден главврач областной клинической больницы Анатолий Юданов. Также медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена его заместитель Елена Стрельцова.
Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» получили руководитель службы плановой и экстренной консультативной помощи ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» Евгений Васильев и главврач новосибирской детской стоматологической поликлиники Тамара Чебакова.
Напомним, 24 октября два врача, доярка и агроном в Новосибирске получили госнаграды от Путина.
Никита Минин
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Лента новостей
Стала известна дата запуска обновлённых вагонов с душем и микроволновками на РЖД
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