Самолёт столкнулся с птицей во время посадки

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Самолёт столкнулся с птицей во время посадкиРубрика: проиcшествия
29.10.2019 18:23
фото Pixabay.com
Птица налетела на воздушное судно, которое направлялось из Москвы в Новый Уренгой.
Superjet 100 авиакомпании «Ямал» при посадке столкнулся с птицей. Об этом сообщает информационное агентство «Ura.ru».
«В результате поврежден носовой обтекатель метеолокатора самолета», — сообщили в пресс-службе «Ямала».
Во время «сражения» с пернатым вредителем на борту самолёта находились 73 пассажира и четыре члена экипажа.
Напомним, 15 сентября из-за технической неисправности самолёт совершил экстренную посадку в сибирском аэропорту.
Никита Минин
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Лента новостей
Стала известна дата запуска обновлённых вагонов с душем и микроволновками на РЖД
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