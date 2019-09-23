Самолёт столкнулся с птицей во время посадки

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Птица налетела на воздушное судно, которое направлялось из Москвы в Новый Уренгой.

Superjet 100 авиакомпании «Ямал» при посадке столкнулся с птицей. Об этом сообщает информационное агентство «Ura.ru».

«В результате поврежден носовой обтекатель метеолокатора самолета», — сообщили в пресс-службе «Ямала».

Во время «сражения» с пернатым вредителем на борту самолёта находились 73 пассажира и четыре члена экипажа.

Напомним, 15 сентября из-за технической неисправности самолёт совершил экстренную посадку в сибирском аэропорту.