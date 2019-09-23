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Сбербанк и Правительство Кемеровской области - Кузбасса подписали «дорожную карту» по цифровизации региона

Рубрика: бизнес

30.10.2019 08:15

Фото Сбербанк России

Сотрудничество будет вестись по нескольким направлениям: цифровизация городского хозяйства для улучшения транспортной и бытовой инфраструктуры, модернизация инфраструктуры здравоохранения на основе современных цифровых подходов и повышение инвестиционной привлекательности региона.

ПАО Сбербанк и Правительство Кемеровской области – Кузбасса в рамках рабочей встречи подписали план-график реализации мероприятий («дорожной карты») по соглашению о взаимодействии, заключенному в рамках Восточного экономического форума в сентябре этого года.

Документ подписан первым заместителем Председателя Правления Сбербанка Александром Ведяхиным и Губернатором Кемеровской области — Кузбасса Сергеем Цивилевым.

Сотрудничество с регионом в рамках подписанной «дорожной карты» будет вестись по нескольким направлениям: цифровизация городского хозяйства для улучшения транспортной и бытовой инфраструктуры, модернизация инфраструктуры здравоохранения на основе современных цифровых подходов и повышение инвестиционной привлекательности региона.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Цифровые решения Сбербанка – это доступные и эффективные инструменты управления городскими сервисами, получения обратной связи от жителей, повышения скорости реагирования на запросы граждан и бизнеса, создания более комфортной и безопасной городской среды, улучшения качества образовательных услуг. Сбербанк не только разрабатывает технологические решения, но и предлагает различные инструменты финансирования проектов — от финансирования госзаказа до кредитования концессий».

Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области

«Между Сбербанком и Кузбассом давно установлены прочные партнерские взаимоотношения. Банк участвует в развитии социально-экономической сферы региона, активно поддерживает инвестиционные проекты своих клиентов. Проект по цифровизации — это еще одно направление по закреплению сотрудничества сторон. Уверен, предлагаемые Сбербанком инновации и их внедрение во многих отраслях экономики региона, помогут нам выйти на качественно новый уровень жизни».

Напомним, 23 октября Сбербанк и ГК «Стрижи» ввели в эксплуатацию вторую очередь ЖК «Солнечные часы».

Анатолий Якимов

Теги: соглашения Сбербанк Кемеровская область

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сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Турнир памяти подполковника полиции Александра Пименова состоялся в Новосибирске

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

Правительство Республики Алтай начнёт сотрудничать со Всемирным фондом дикой природы

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 30 октября: осенний сплин

сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:31 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:17 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

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Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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