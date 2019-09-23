Сбербанк и Правительство Кемеровской области - Кузбасса подписали «дорожную карту» по цифровизации региона

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Сбербанк и Правительство Кемеровской области - Кузбасса подписали «дорожную карту» по цифровизации регионаРубрика: бизнес
30.10.2019 08:15
Фото Сбербанк России
Сотрудничество будет вестись по нескольким направлениям: цифровизация городского хозяйства для улучшения транспортной и бытовой инфраструктуры, модернизация инфраструктуры здравоохранения на основе современных цифровых подходов и повышение инвестиционной привлекательности региона.
ПАО Сбербанк и Правительство Кемеровской области – Кузбасса в рамках рабочей встречи подписали план-график реализации мероприятий («дорожной карты») по соглашению о взаимодействии, заключенному в рамках Восточного экономического форума в сентябре этого года.
Документ подписан первым заместителем Председателя Правления Сбербанка Александром Ведяхиным и Губернатором Кемеровской области — Кузбасса Сергеем Цивилевым.
Сотрудничество с регионом в рамках подписанной «дорожной карты» будет вестись по нескольким направлениям: цифровизация городского хозяйства для улучшения транспортной и бытовой инфраструктуры, модернизация инфраструктуры здравоохранения на основе современных цифровых подходов и повышение инвестиционной привлекательности региона.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Цифровые решения Сбербанка – это доступные и эффективные инструменты управления городскими сервисами, получения обратной связи от жителей, повышения скорости реагирования на запросы граждан и бизнеса, создания более комфортной и безопасной городской среды, улучшения качества образовательных услуг. Сбербанк не только разрабатывает технологические решения, но и предлагает различные инструменты финансирования проектов — от финансирования госзаказа до кредитования концессий».
Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области
«Между Сбербанком и Кузбассом давно установлены прочные партнерские взаимоотношения. Банк участвует в развитии социально-экономической сферы региона, активно поддерживает инвестиционные проекты своих клиентов. Проект по цифровизации — это еще одно направление по закреплению сотрудничества сторон. Уверен, предлагаемые Сбербанком инновации и их внедрение во многих отраслях экономики региона, помогут нам выйти на качественно новый уровень жизни».
Напомним, 23 октября Сбербанк и ГК «Стрижи» ввели в эксплуатацию вторую очередь ЖК «Солнечные часы».
Анатолий Якимов
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