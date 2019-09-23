Штормовое предупреждение продлили ещё на одни сутки в Новосибирске

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Синоптики предсказывают, что сильный ветер не покинет город до 30 октября; его порывы будут достигать 25 метров в секунду.

В Новосибирске сохранится порывистый ветер до 25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", сегодня, 29 октября, на территории города Новосибирска ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Порывистый ветер сохранится и 30 октября», — говорится в сообщении.

В мэрии также напоминают, что в случае чрезвычайных ситуаций стоит звонить по телефону 051.

Напомним, 28 октября стало известно, что штормовой ветер накроет Новосибирск.