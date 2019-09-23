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Штормовое предупреждение продлили ещё на одни сутки в НовосибирскеРубрика: общество
29.10.2019 14:38
фото Pixabay.com
Синоптики предсказывают, что сильный ветер не покинет город до 30 октября; его порывы будут достигать 25 метров в секунду.
В Новосибирске сохранится порывистый ветер до 25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
«По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", сегодня, 29 октября, на территории города Новосибирска ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Порывистый ветер сохранится и 30 октября», — говорится в сообщении.
В мэрии также напоминают, что в случае чрезвычайных ситуаций стоит звонить по телефону 051.
Напомним, 28 октября стало известно, что штормовой ветер накроет Новосибирск.
Никита Минин
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Лента новостей
Автомобиль с логотипом «Ситимобил» влетел в толпу студентов в Новосибирске
В мэрии Новосибирска рассказали, кто будет строить станцию метро «Спортивная»
Штормовое предупреждение продлили ещё на одни сутки в Новосибирске
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