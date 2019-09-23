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Штормовое предупреждение продлили ещё на одни сутки в Новосибирске

Рубрика: общество

29.10.2019 14:38

фото Pixabay.com

Синоптики предсказывают, что сильный ветер не покинет город до 30 октября; его порывы будут достигать 25 метров в секунду. 

В Новосибирске сохранится порывистый ветер до 25 м/с. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", сегодня, 29 октября, на территории города Новосибирска ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Порывистый ветер сохранится и 30 октября», — говорится в сообщении.

В мэрии также напоминают, что в случае чрезвычайных ситуаций стоит звонить по телефону 051.

Напомним, 28 октября стало известно, что штормовой ветер накроет Новосибирск.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область ветер штормовое предупреждение

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сегодня 12:45 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

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Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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