Сильный ветер повалил деревья в Новосибирске

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Сильный ветер повалил деревья в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
29.10.2019 15:47
фото АСТ-54
Новосибирцы выкладывают в Сеть фотографии с упавшими деревьями; в мэрии предупредили, что порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.
Разбушевавшаяся стихия валит деревья в разных районах Новосибирска. Фотографии появились в группе «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».
«В центре города, рядом с домом № 15 на улице Ленина, дерево упало на припаркованные кроссовер Mitsubishi Outlander и седан KIA Rio, у последнего треснуло лобовое стекло», — пишут очевидцы.
Также в бою с ветром пало дерево прямо на седан на улице Широкой.
Напомним, ранее штормовое предупреждение продлили до 30 октября в Новосибирске.
Никита Минин
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Лента новостей
Автомобиль с логотипом «Ситимобил» влетел в толпу студентов в Новосибирске
В мэрии Новосибирска рассказали, кто будет строить станцию метро «Спортивная»
Штормовое предупреждение продлили ещё на одни сутки в Новосибирске
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