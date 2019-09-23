Сильный ветер повалил деревья в Новосибирске

фото АСТ-54

Новосибирцы выкладывают в Сеть фотографии с упавшими деревьями; в мэрии предупредили, что порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

Разбушевавшаяся стихия валит деревья в разных районах Новосибирска. Фотографии появились в группе «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».

«В центре города, рядом с домом № 15 на улице Ленина, дерево упало на припаркованные кроссовер Mitsubishi Outlander и седан KIA Rio, у последнего треснуло лобовое стекло», — пишут очевидцы.

Также в бою с ветром пало дерево прямо на седан на улице Широкой.

Напомним, ранее штормовое предупреждение продлили до 30 октября в Новосибирске.