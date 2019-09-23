Сильный ветер снёс забор в Новосибирске

Фото из группы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"

Забор из металлического профлиста рухнул в Новосибирске из-за сильного ветра; сегодня в городе объявлено штормовое предупреждение.

Сильный ветер уронил забор на автомобили в Заельцовском районе Новосибирска. Конструкция была плохо закреплена. Об этом сообщается в группе «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».





Инцидент произошёл рядом с домом № 238 на улице Дуси Ковальчук. Забор завалился на припаркованный седан Mitsubishi Lancer и кроссовер Honda CR-V.



«Рабочие закрепляют заново, но машины могут быть с повреждениями», — рассказали очевидцы.

Напомним, сегодня в Новосибирске объявлено штормовое предупреждение. Синоптики пообещали порывы до 25 метров в секунду.