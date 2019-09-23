Сильный ветер снёс забор в Новосибирске

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Сильный ветер снёс забор в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
29.10.2019 09:25
Фото из группы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"
Забор из металлического профлиста рухнул в Новосибирске из-за сильного ветра; сегодня в городе объявлено штормовое предупреждение.
Сильный ветер уронил забор на автомобили в Заельцовском районе Новосибирска. Конструкция была плохо закреплена. Об этом сообщается в группе «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл рядом с домом № 238 на улице Дуси Ковальчук. Забор завалился на припаркованный седан Mitsubishi Lancer и кроссовер Honda CR-V.
«Рабочие закрепляют заново, но машины могут быть с повреждениями», — рассказали очевидцы.
Напомним, сегодня в Новосибирске объявлено штормовое предупреждение. Синоптики пообещали порывы до 25 метров в секунду.
Мария Машанова
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Лента новостей
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