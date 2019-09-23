Сотрудники магазина раздели девочку-подростка до белья

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Следком начал проверку по факту досмотра девочки-подростка в одном из торговых центров; ребёнка заподозрили в воровстве.

Следственный комитет по Республике Алтай начал проверку по факту сообщения в местных СМИ о том, что сотрудники магазина косметики заставили девочку-подростка раздеться до белья.

Сообщение об инциденте появилось сегодня, 29 октября. По информации местных СМИ и интернет пабликов, продавцы магазина косметики заподозрили, что девочка-подросток могла что-то украсть в их торговой точке. Не вызывая полиции и законных представителей ребёнка, продавцы заставили девочку раздеться до нижнего белья. Также сотрудницы магазина незаконно провели обыск личных вещей несовершеннолетней.

Следком начал проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям сотрудниц магазина, а также оперативность принятых мер со стороны надзорных органов.

Напомним, в начале октября охранник новосибирского “Ашана” сломал нос молодому человеку, которого заподозрил в краже.