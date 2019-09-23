Социологи выяснили, чего россияне боятся больше смерти

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Социологи выяснили, чего россияне боятся больше смертиРубрика: общество
29.10.2019 17:24
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Социологи изучили главные страхи жителей России; больше всего люди беспокоятся из-за болезней близких и военных действий.
Аналитики «Левада-Центра» выяснили главные страхи россиян. Среди основных тревог опрошенные назвали болезни близких и вероятность мировой войны. Данные размещены на сайте центра.
Третьим страхом в списке рейтинга значится произвол властей, бедность и возврат к репрессиям.
На следующих строчках списка боязней соотечественников называются нападение преступников, заражение СПИДом, смерть.
Меньше всего, как выяснилось в результате опроса, люди боятся потери работы и старости.
Напомним, ранее Си.фм писал, что почти 40% жителей Новосибирска не пугает утрата молодости.
Мария Машанова
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Лента новостей
Стала известна дата запуска обновлённых вагонов с душем и микроволновками на РЖД
На дороги Новосибирской области в рамках проекта БКД 2.0 уложили весь объём асфальта
Автомобиль с логотипом «Ситимобил» влетел в толпу студентов в Новосибирске
В мэрии Новосибирска рассказали, кто будет строить станцию метро «Спортивная»
Штормовое предупреждение продлили ещё на одни сутки в Новосибирске
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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