Социологи выяснили, чего россияне боятся больше смерти

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Социологи изучили главные страхи жителей России; больше всего люди беспокоятся из-за болезней близких и военных действий.

Аналитики «Левада-Центра» выяснили главные страхи россиян. Среди основных тревог опрошенные назвали болезни близких и вероятность мировой войны. Данные размещены на сайте центра.

Третьим страхом в списке рейтинга значится произвол властей, бедность и возврат к репрессиям.

На следующих строчках списка боязней соотечественников называются нападение преступников, заражение СПИДом, смерть.

Меньше всего, как выяснилось в результате опроса, люди боятся потери работы и старости.

Напомним, ранее Си.фм писал, что почти 40% жителей Новосибирска не пугает утрата молодости.