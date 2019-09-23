Стала известна дата запуска обновлённых вагонов с душем и микроволновками на РЖД

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Стала известна дата запуска обновлённых вагонов с душем и микроволновками на РЖДРубрика: общество
29.10.2019 20:21
фото из архива сиб.фм
В РЖД назвала дату запуска модернизированных пассажирских вагонов; первый рейс они совершат по маршруту Москва — Белгород.
Дату запуска обновлённых пассажирских вагонов назвали в РЖД. В первый рейс по маршруту Москва — Белгород вагоны выйдут 27 ноября в составе фирменного поезда “Белогорье”.
«27 ноября в первый рейс отправится обновленный состав фирменного поезда № 072В/071В «Белогорье» Москва – Белгород формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), состоящий из вагонов нового модельного ряда – двухвагонных купейных и плацкартных сцепов», — говорится в сообщении РЖД.
Продажа билетов в обновлённые вагоны уже начата.
Вагоны по заказу дочернего предприятия РЖД “Федеральной пассажирской компании” построил Российский «Трансмашхолдинг». Уже известно, что новые вагоны купе и плацкарты оснащены душем, холодильниками и микроволновками. Каждое место оборудовано личным сейфом, розетками и разъёмами USB. В плацкарте все пассажирские места защищены индивидуальными шторками, сообщает РИА-Новости.
Напомним, 27 октября стало известно, что на российских железных дорогах исчезнут плацкартные вагоны.
Татьяна Картавых
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