Топ-5 самых сногсшибательных красоток-чирлидерш Новосибирска

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Редакция Сиб.фм составила рейтинг самых сногсшибательных красавиц; читайте материал и выбирайте свою фаворитку.

Они заставляют мужские сердца биться чаще. Их гибкость и грация поражают воображение. Эти девушки прыгают высоко, приободряют спортсменов и радуют болельщиков своей красотой. Дорогие читатели, для вас редакция Сиб.фм составила рейтинг самых эффектных новосибирских чирлидерш.

5. Жанна Шевнина











И на шпагат сядет, и сальто сделает наша Жанна. Такое чувство, что для этой девушки нет ничего невозможного. Её взгляд пронзает вас, словно стрела. Против её шарма невозможно устоять. Заслуженное пятое место нашего рейтинга!

4. Лиза Гринёва











Нежная Лиза кажется на первый взгляд очень хрупкой, однако на деле она настоящий «заводила» и всегда громче всех поддерживает любимую команду «Сибирь» во время матчей. В нашем рейтинге девушка оказалась благодаря ангельской улыбке и очень выразительным глазам.

3. Маргарита Гапенко











Замыкает тройку лидеров милая Маргарита. Нежная и воздушная девушка обожает пляжный отдых и регулярно радует своих поклонников фотографиями в купальнике. Как же на неё приятно смотреть!

2. Ника Куликова











Восхитительная Ника поразила нас в самое сердце своей энергией. В сочетании с её красотой это даёт просто бомбический эффект. Вы согласны, что эта красотка заслуживает второе место в нашем топе? Полюбоваться на неё можно во время игр ХК «Сибирь».

1. Женя Серебрякова









Амазонка нашего рейтинга, оказавшаяся на первой строчке. Шикарные волосы, прекрасная фигура и огненный характер. Девушка состоит в команде «Кобр», которые поддерживают спортсменов во время матчей и согревают их своими кричалками. Отметим, что Женя является первым мастером спорта по чирлидингу в Новосибирской области.

Этот список носит субъективный характер. В создании подборки принимали участие несколько журналистов, мнения которых порой расходилось. Просим не держать обиды, если вы не нашли себя в этом рейтинге. Будут другие.

Напомним, 18 октября Сиб.фм составил топ-5 самых горячих фитнес-тренеров Новосибирска.