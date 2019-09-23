Турнир памяти подполковника полиции Александра Пименова состоялся в Новосибирске

Фото Законодательное собрание Новосибирской области

При поддержке депутатов Законодательного собрания Новосибирской области Сергея Конько и Евгения Смышляева состоялся турнир по дзюдо памяти Александра Пименова; соревнования проходили в спортзале новой средней школы №216.

Во всероссийском турнире по дзюдо, посвящённого памяти подполковника полиции Александра Пименова, проходившего в этом году в 29-й раз, приняли участие около 200 юношей и девушек из восьми регионов России. Во второй раз в нём участвовала команда из Якутии.

Как отметил депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Сергей Конько, младшие ребята подтягиваются за старшими и начинают заниматься дзюдо.

«Таким образом, наша семья дзюдо укрепляется и пополняется. Возможно, кто-то из тех, кого мы видим сегодня на татами, — это будущие олимпийские чемпионы», — отметил парламентарий, в прошлом занимавшийся этим видом борьбы.

Участников соревнований также приветствовал депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Евгений Смышляев:

«Всем участникам турнира силы духа, честного судейства и, конечно, спортивной удачи, — напутствовал спортсменов парламентарий. — Вперед к победе!»

Оба депутата оказывали помощь при подготовке и проведении турнира. По словам организаторов, главная цель турнира по дзюдо – вовлечь молодых людей в занятия спортом. Не случайно в качестве болельщиков и зрителей — местные жители. В Плющихинском микрорайоне действует уже два зала для занятий дзюдо. В целях популяризации этого спорта в средней школе № 216 планируют открыть специализированный класс для дзюдоистов.

Напомним, 24 октября стало известно о том, что депутаты заксобрания нашли способ борьбы с «чёрными лесорубами».