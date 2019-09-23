У жителя Новосибирска нашли килограммы запрещённой травы

фото пресс-служба ГУ МВД по НСО

Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Новосибирска; он хранил марихуану в автомобиле и в гараже.

42-летнего ранее судимого жителя Ленинского района задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром». В автомобиле подозреваемого нашли пакеты с марихуаной весом около 900 грамм. Об этом сообщили в пресс-службе полиции по Новосибирской области.

Кроме того, в гараже мужчины оперативники обнаружили бережно расфасованную в пластиковые бутылки разного калибра траву. Всего — около семи килограмм.

Задержанный признался. что наркотик купил с целью перепродажи.

Несостоявшийся продавец задержан и заключён под стражу. Проводится расследование.

Напомним, 24 октября в Толмачёво задержали невменяемых пассажиров.