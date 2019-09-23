Убили и закопали пропавшего две недели назад новосибирца

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Мужчина пропал без вести в середине октября; тело обнаружили в лесополосе Заельцовского района.

Пропавшего 13 октября 50-летнего новосибирца нашли мёртвым в Заельцовском районе. Об этом сообщает СУ СКР по Новосибирской области. По данным следствия, мужчина отправился в тот день выпивать к знакомому.

«В ходе проведённых совместных с сотрудниками полиции следственно-оперативных мероприятий было установлено, что в день исчезновения 50-летний мужчина поехал к знакомым в Заельцовский район, где распивал алкогольные напитки», — сообщает пресс-служба ведомства.

Между мужчинами начался конфликт, в ходе которого потерпевшего избили битой. Тот скончался на месте от полученных травм. Злоумышленник вывез тело в лесополосу Заельцовского района и закопал, чтобы скрыть улики.

Следователи совместно с сотрудниками ГУ МВД по Новосибирской области вышли на след подозреваемого. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства.

Напомним, 25 октября экс-председателя Арбитражного суда в Иркутске нашли с простреленной головой.