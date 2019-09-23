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Участницам «живого щита» в Новосибирске вызвали скорую — женщины не пускают к домам строительную технику

Рубрика: проиcшествия

29.10.2019 12:45

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Жители Левобережья в Новосибирске продолжают борьбу с разработкой месторождения песка «Кучино» рядом с их домами; два дня люди стояли «живым щитом» против строительной техники, пока участницам не потребовалась помощь врачей. 

Скорую и полицию вызвали жители Ленинского района Новосибирска после того, как к их домам в очередной раз приблизилась строительная техника компании «Старица». Люди выступают против разработки месторождения песка и уже который день держат оборону. Очередной диалог с представителями компании перерос в конфликт. Двум женщинам потребовалась помощь медиков, ещё одна едва не лишилась мобильного телефона — рабочий попытался вырвать устройство из рук. 

Как рассказала корреспонденту Сиб.фм местная жительница Анастасия Сергеева, в четверг и пятницу люди выставляли личный транспорт на пути бульдозеров. «А сегодня ночью проснулись от того, что их машины начали проходить к участку работы. Мы, конечно, выбежали, попытались их остановить», — поделилась она. 

«Двум женщинам стало плохо из-за проблем с сердцем и скачками сахара в крови. Мы вызвали скорую, а также полицию и представителей мэрии. У меня вырвали и сломали телефон», — уточнила Сергеева.

Напомним, 25 октября к месту разработки карьера приезжал руководитель компании «Старица» Константин Хоруженко — возглавляемое им предприятие выиграло конкурс на добычу песка в этом районе. Однако прийти к соглашению с активистами бизнесмену не удалось. 

 

Мария Машанова

Теги: скорая помощь Новосибирская область щит

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сегодня 12:45 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:30 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:30 Хроника 0 Коммент.

Двухлетняя девочка погибла от удушения шарфом

сегодня 11:20 Хроника 0 Коммент.

Пассажирке вернули украденные в Толмачёво украшения стоимостью 1,6 миллиона рублей

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

В церкви под Новосибирском живого звонаря заменили электронным

сегодня 11:00 Общество 0 Коммент.

У жителя Новосибирска нашли килограммы запрещённой травы

сегодня 10:50 Хроника 0 Коммент.

Аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске снова не состоялся

сегодня 10:27 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:07 Общество 0 Коммент.

ДТП вызвало пробку длиной 4 километра на Мочищенском шоссе

сегодня 09:55 Хроника 0 Коммент.

Кирпичи сорвались с крыши жилого дома в Барнауле

сегодня 09:50 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» — «Автомобилист»: прогнозы букмекеров и время начала матча

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

Авиакомпания S7 вошла в мировой топ-100

сегодня 09:28 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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