Участницам «живого щита» в Новосибирске вызвали скорую — женщины не пускают к домам строительную технику

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Жители Левобережья в Новосибирске продолжают борьбу с разработкой месторождения песка «Кучино» рядом с их домами; два дня люди стояли «живым щитом» против строительной техники, пока участницам не потребовалась помощь врачей.

Скорую и полицию вызвали жители Ленинского района Новосибирска после того, как к их домам в очередной раз приблизилась строительная техника компании «Старица». Люди выступают против разработки месторождения песка и уже который день держат оборону. Очередной диалог с представителями компании перерос в конфликт. Двум женщинам потребовалась помощь медиков, ещё одна едва не лишилась мобильного телефона — рабочий попытался вырвать устройство из рук.

Как рассказала корреспонденту Сиб.фм местная жительница Анастасия Сергеева, в четверг и пятницу люди выставляли личный транспорт на пути бульдозеров. «А сегодня ночью проснулись от того, что их машины начали проходить к участку работы. Мы, конечно, выбежали, попытались их остановить», — поделилась она.

«Двум женщинам стало плохо из-за проблем с сердцем и скачками сахара в крови. Мы вызвали скорую, а также полицию и представителей мэрии. У меня вырвали и сломали телефон», — уточнила Сергеева.

Напомним, 25 октября к месту разработки карьера приезжал руководитель компании «Старица» Константин Хоруженко — возглавляемое им предприятие выиграло конкурс на добычу песка в этом районе. Однако прийти к соглашению с активистами бизнесмену не удалось.