В Бердске простились с погибшим 14-летним Женей Шуршилиным

ФОТО ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ

Бердского школьника Евгения Шуршилина, тело которого было обнаружено 27 октября, похоронили; церемония прощания прошла без огласки.

В Бердске 28 октября простились с Женей Шуршилиным, который предположительно свёл счёты с жизнью. Тело мальчика, ушедшего из дома 22 октября, полицейские нашли в минувшее воскресенье.

По информации местного издания «Курьер. Бердск-Среда», похороны прошли скромно, без лишней огласки.

«Церемония состоялась в 15:00 дня вчера. Похороны организовал Центр муниципальных услуг Бердска», — написал интернет-портал.

Напомним, 14-летнего школьника искали почти шестеро суток. Тело Жени Шуршилина обнаружили на берегу реки в районе санатория «Рассвет».