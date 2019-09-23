В Бердске простились с погибшим 14-летним Женей Шуршилиным

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В Бердске простились с погибшим 14-летним Женей ШуршилинымРубрика: проиcшествия
29.10.2019 09:15
ФОТО ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ
Бердского школьника Евгения Шуршилина, тело которого было обнаружено 27 октября, похоронили; церемония прощания прошла без огласки.
В Бердске 28 октября простились с Женей Шуршилиным, который предположительно свёл счёты с жизнью. Тело мальчика, ушедшего из дома 22 октября, полицейские нашли в минувшее воскресенье.
По информации местного издания «Курьер. Бердск-Среда», похороны прошли скромно, без лишней огласки.
«Церемония состоялась в 15:00 дня вчера. Похороны организовал Центр муниципальных услуг Бердска», — написал интернет-портал.
Напомним, 14-летнего школьника искали почти шестеро суток. Тело Жени Шуршилина обнаружили на берегу реки в районе санатория «Рассвет».
Мария Машанова
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