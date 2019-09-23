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В мэрии Новосибирска рассказали, кто будет строить станцию метро «Спортивная»Рубрика: общество
29.10.2019 16:17
ФОТО ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ
Компания «Градопроект» признана победителем конкурса по проведению первой очереди работ по строительству станции метро «Спортивная» в Новосибирске; объект должен быть сдан в 2022 году.
Победителем аукциона на выполнение первой очереди работ на станции «Спортивная» Ленинской линии метро стала компания ООО СК «Градопроект». Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
Там уточнили, что в ходе конкурсных процедур было подано две заявки.
«Во время проведения аукциона ни один из участников не согласился понижать цену, в связи с чем аукцион был признан несостоявшимся. Тем не менее побеждает тот участник аукциона, который первым подал заявку», — уточнили в департаменте.
Согласно контракту, стоимость работ составляет боле 376 миллионов рублей. Работы планируется выполнить до 20 декабря 2019 года.
Напомним, в конце октября стало известно, что власти региона намерены добиваться федерального финансирования для ввода этого объекта.
Мария Машанова
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