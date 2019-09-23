В полосу препятствий превратилась улица Выборная в Новосибирске

Фото из группы "АСТ 54" в социальной сети "ВКонтакте"

Прыгать через внушительных размеров лужи приходится новосибирцам, чтобы пересечь основную улицу в педмассиве; островок безопасности тоже залило грязной дождевой водой.

Улица Выборная в Октябрьском районе Новосибирска превратилась в настоящую полосу препятствий для горожан. Чтобы перебраться с одной стороны дороги на другую, им приходится прыгать через лужи, спасения нет и на островке безопасности — там рабочие начали, но так и не завершили ремонт. Об этом сообщается в группе «АСТ 54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Неделю назад рабочие раскопали половину проезжей части, оставили строительный мусор на самом пешеходном переходе, на дороге, а сами пропали», — пишут очевидцы.



«Остров невезения, в общем, появился на остановке "НГПУ"», — добавляют жители.

В начале октября новосибирцы пожаловались на «лунную» дорогу, в которую превратилась улица Ленинградская.