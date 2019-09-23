Ветер с корнем вырвал дерево в Центральном парке Новосибирска

Фото со страницы Анны Терешковой в Facebook

Порывы ветра в Новосибирске достигают 25 метров в секунду; стихия повалила многолетнее дерево в Центральном парке.

Хвойное дерево 29 октября вырвало с корнем в Центральном парке Новосибирска — растение стало жертвой шквалистого ветра. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-мэр сибирской столицы Анна Терешкова.

«У нас ЧП в Центральном парке! Очень жаль такое красивое дерево, но стихия победила!» — поделилась Терешкова.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня, 29 октября, на территории города Новосибирска ожидается усиление ветра до 15–20 м/с, порывы до 25 м/с. Порывистый ветер сохранится и 30 октября.

Напомним, сегодня порыв ветра уронил забор из профлиста на припаркованные автомобили в Новосибирске.