Ветер с корнем вырвал дерево в Центральном парке Новосибирска

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Ветер с корнем вырвал дерево в Центральном парке НовосибирскаРубрика: общество
29.10.2019 15:59
Фото со страницы Анны Терешковой в Facebook
Порывы ветра в Новосибирске достигают 25 метров в секунду; стихия повалила многолетнее дерево в Центральном парке.
Хвойное дерево 29 октября вырвало с корнем в Центральном парке Новосибирска — растение стало жертвой шквалистого ветра. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-мэр сибирской столицы Анна Терешкова.
«У нас ЧП в Центральном парке! Очень жаль такое красивое дерево, но стихия победила!» — поделилась Терешкова.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня, 29 октября, на территории города Новосибирска ожидается усиление ветра до 15–20 м/с, порывы до 25 м/с. Порывистый ветер сохранится и 30 октября.
Напомним, сегодня порыв ветра уронил забор из профлиста на припаркованные автомобили в Новосибирске.
Мария Машанова
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Лента новостей
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