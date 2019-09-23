Видео: сотрудники ГИБДД гоняются за пьяным трактористом под Новосибирском

фото ГУ МВД по Новосибирской области

В Чистоозёрном районе автоинспекторы задержали нетрезвого водителя трактора; 29-летнего мужчину лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения на большой скорости передвигался на тракторе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

«27 октября около 16:20, обнаружив на 24-м км автодороги транспортное средство, автоинспекторы попытались его остановить. На сигнал жезла об остановке водитель трактора не прореагировал и продолжил движение. Сотрудники ДПС организовали преследование, в ходе которого с помощью громкоговорящего устройства потребовали от водителя остановиться, однако он продолжал двигаться на большой скорости, выезжая на встречную полосу», — отметили в ведомстве.

Инспекторы задержали 29-летнего мужчину и составили административный материал, который предполагает лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей.

Напомним, 21 октября тракторист без водительских прав погиб в ДТП под Новосибирском.