Лента новостейПредложить новость
Пассажирке вернули украденные в Толмачёво украшения стоимостью 1,6 миллиона рублей
Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери
Аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске снова не состоялся
Владимир Тарасенко из-за травмы вынужден пропускать игры до апреля 2020 года
ХК «Сибирь» — «Автомобилист»: прогнозы букмекеров и время начала матча
Знак «кирпич» убрали у здания приставов в Новосибирске после скандального видео
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Владимир Тарасенко из-за травмы вынужден пропускать игры до апреля 2020 годаРубрика: общество
29.10.2019 10:07
Фото с официального сайта команды "Сент Луис Блюз"
Во вторник, 29 октября, воспитаннику новосибирской хоккейной школы Владимиру Тарасенко прооперируют травмированное плечо; во время игры с Los Angeles Kings россиянин столкнулся с защитником Шоном Уокером.
В течение пяти месяцев нападающий St. Louis Blues Владимир Тарасенко не сможет играть. По сообщению официального сайта команды, сегодня воспитаннику ХК «Сибирь» будет сделана операция на левом плече.
«Травму Владимир Тарасенко получил 24 октября во время игры с Los Angeles Kings. Он столкнулся с защитником соперников Шоном Уокером», — говорится в пресс-релизе.
Россиянин провёл на поле всего 4 минуты и 37 секунд.
В этом сезоне Владимир Тарасенко провёл за команду St. Louis Blues 10 игр. В прошлом сезоне он забил 44 шайбы, из которых 11 — в плей-офф.
Более подробную информацию о состоянии здоровья Владимира Тарасенко расскажет генеральный директор команды Даг Армстронг на пресс-конференции вечером 29 октября.
Напомним, 17 августа в Новосибирске появились граффити с изображением Владимира Тарасенко.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Пассажирке вернули украденные в Толмачёво украшения стоимостью 1,6 миллиона рублей
Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери
Аукцион на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске снова не состоялся
Владимир Тарасенко из-за травмы вынужден пропускать игры до апреля 2020 года
ХК «Сибирь» — «Автомобилист»: прогнозы букмекеров и время начала матча
Знак «кирпич» убрали у здания приставов в Новосибирске после скандального видео
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Жизнь после эйджизма
Старикам тут место: бабушки обгоняют молодых атлетов...
Новости по теме
Популярное