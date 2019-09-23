Запасайтесь гречкой: производители подняли цену почти на 200%

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УФАС на Алтае уже начало проверку обоснованности резкого роста цен на гречиху; тонна зерна подорожала на 179% по сравнению с прошлым годом.

Алтайские антимонопольщики начали анализ произведённых объёмов гречихи и цен, которые производители просят за свой товар. По сравнению с прошлым годом тонна гречихи подорожала на 179% и стоит сегодня 15,7 тысячи рублей.

Эксперты уже предсказывают рост стоимости продукта в магазинах на 20-25%.

Аграрии Алтайского края, а именно оттуда в новосибирские магазины поступает основной поток гречихи, уже заявили, что рост цен обоснован и закономерен. Во-первых, сократились посевные площади, отданные под эту культуру. Во-вторых, в этом году культура не дала высокого урожая.

Региональное Управление ФАС уже начало проверку обоснованности роста цен. Если будет доказан сговор производителей, их ждёт наказание, а цены вернутся в привычные рамки.

Напомним, в апреле председатель новосибирского Заксобрания выступил на федеральном уровне с инициативой поднять цены на зерно.