Знак «кирпич» убрали у здания приставов в Новосибирске после скандального видео

СКРИНШОТ ВИДЕО СО СТРАНИЦЫ «КАНАЛ НОВОСИБИРСКИЙ» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

После видео новосибирских блогеров, показавших едущих под «кирпич» сотрудников службы приставов, спорный знак у здания управления убрали; ранее в УФССП говорили, что к конструкции ведомство не имеет никакого отношения.

Знак «Проезд запрещён», установленный одновременно с табличкой «Кроме служебного транспорта», убрали у здания УФССП в Новосибирске. Об этом сообщили на своей странице «Канал Новосибирский» в социальной сети «ВКонтакте» блогеры, которые ранее показали, как блюстители порядка едут прямо под «кирпич».

По их словам, знак, который сам по себе не соответствует нормам ПДД, пропал в субботу.

В своём первом видео активисты показали, как служебные автомобили сотрудников службы проезжают на территорию управления, несмотря на наличие знака. При этом на вопросы общественников о причинах такого игнорирования ПДД люди в форме отвечали довольно грубо.

На запрос редакции Сиб.фм в новосибирском УФССП ответили, что служба не является собственником здания на Красном проспекте, а лишь арендует его. Соответственно, и знак установил владелец здания. Тем не менее с сотрудниками, как отмечается в ответе, «проведена разъяснительная работа по соблюдению норм этики и доброжелательного обращения с гражданами».

Напомним, первое видео о едущих под «кирпич» приставах появилось в сети 24 октября.