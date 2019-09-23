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Автоледи сбила подростка в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

30.10.2019 17:31

фото Владислава Савченкова

Мальчик выходил из трамвая, когда автомобилистка наехала на него; юноше потребовалась помощь медиков.

В Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом Сиб.фм рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

«Примерно в 17:00 девушка 1999 года рождения за рулём Daewoo Matiz передвигалась по улице Богдана Хмельницкого. В пути следования совершила наезд на 15-летнего парня, который выходил из трамвая для того, чтобы перейти проезжую часть. Мальчик находится в машине скорой помощи, обстоятельства ДТП уточняются», — отметил Владислав Савченков.

Напомним, 28 октября водитель «Яндекс.Такси» погиб в ДТП в Новосибирске. 

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область ДТП

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сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:31 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:28 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:43 Общество 0 Коммент.

В мэрии Новосибирска рассказали, сколько дней каникул ждёт школьников в ноябре

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

Эксгибиционист пугает прохожих у школы в Новосибирске

сегодня 13:14 Хроника 0 Коммент.

Упавший забор в Новосибирске придавил женщину

сегодня 12:45 Хроника 0 Коммент.

Спасатели спустили тяжелобольную бабушку со второго этажа

сегодня 12:38 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске устраняют последствия прошедшей накануне бури

сегодня 11:47 Хроника 0 Коммент.

Квартирантов в Новосибирске попросили съехать из-за долгов хозяина

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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