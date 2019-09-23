Автоледи сбила подростка в Новосибирске

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Автоледи сбила подростка в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
30.10.2019 17:31
фото Владислава Савченкова
Мальчик выходил из трамвая, когда автомобилистка наехала на него; юноше потребовалась помощь медиков.
В Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом Сиб.фм рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.
«Примерно в 17:00 девушка 1999 года рождения за рулём Daewoo Matiz передвигалась по улице Богдана Хмельницкого. В пути следования совершила наезд на 15-летнего парня, который выходил из трамвая для того, чтобы перейти проезжую часть. Мальчик находится в машине скорой помощи, обстоятельства ДТП уточняются», — отметил Владислав Савченков.
Напомним, 28 октября водитель «Яндекс.Такси» погиб в ДТП в Новосибирске.
Никита Минин
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