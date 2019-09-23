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Девочка не смогла спуститься с крыши и вызвала спасателей в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

30.10.2019 21:23

фото со страницы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

В Новосибирске 10-летняя девочка побоялась в темноте спускаться с крыши, куда они залезли вместе с друзьями; находчивая сибирячка вызвала спасателей. 

Спасатели МАСС приняли накануне вечером необычный вызов. Звонил ребёнок. 10-летняя девочка сообщила, что они с друзьями играли и забрались на кирпичную пристройку к теплице в Советском районе Новосибирска. Остальные дети успешно смогли спуститься, а девочке, с наступлением темноты, высота в 4 метра показалась очень страшной. 

Тем не менее, ребёнок не растерялся. Девочка позвонила спасателям и объяснила, в какую ситуацию попала и где находится. 

Приехавшие на место спасатели сняли малышку с высоты и передали родителям. 

Напомним, в середине октября спасатели вытащили людей из застрявшего лифта. 

Татьяна Картавых

Теги: спасатели Новосибирская область МАСС спасли ребёнка

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вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:31 Общество 0 Коммент.

Гранату обнаружили во дворе жилого дома в Новосибирске

вчера 14:28 Хроника 0 Коммент.

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вчера 14:21 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:07 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

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Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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