Девочка не смогла спуститься с крыши и вызвала спасателей в Новосибирске

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В Новосибирске 10-летняя девочка побоялась в темноте спускаться с крыши, куда они залезли вместе с друзьями; находчивая сибирячка вызвала спасателей.

Спасатели МАСС приняли накануне вечером необычный вызов. Звонил ребёнок. 10-летняя девочка сообщила, что они с друзьями играли и забрались на кирпичную пристройку к теплице в Советском районе Новосибирска. Остальные дети успешно смогли спуститься, а девочке, с наступлением темноты, высота в 4 метра показалась очень страшной.

Тем не менее, ребёнок не растерялся. Девочка позвонила спасателям и объяснила, в какую ситуацию попала и где находится.

Приехавшие на место спасатели сняли малышку с высоты и передали родителям.

Напомним, в середине октября спасатели вытащили людей из застрявшего лифта.