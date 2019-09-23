Дикобразы с цепким хвостом поселились в Новосибирском зоопарке

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Дикобразы с цепким хвостом поселились в Новосибирском зоопаркеРубрика: общество
30.10.2019 09:13
фото со страницы группы "Новосибирский зоопарк" в соцсети "Вконтакте"
Новых обитателей встретили в Новосибирском зоопарке; дикобразы с цепким хвостом приехали из Москвы.
Пара цепкохвостых дикобразов в зоопарке им. Ростислава Шило впервые, об этом сообщили сотрудники. Животных привезли из Москвы.
Сейчас они осваиваются в павильоне «Тропический мир», там и можно на них посмотреть.
«Цепкохвостые дикобразы живут рядом с североамериканскими дикобразами (поркупинами), которые были получены в июле этого года. Таким образом, у наших посетителей есть возможность сравнить двух представителей одного семейства. Мы поместили в их вольерах стволы деревьев с большим количеством веток. Они любят забираться повыше и оттуда наблюдать за тем, что происходит вокруг», — рассказала Юлия Коновалова, заведующая отделом тропических животных.
Отмечается, что такие дикобразы живут в тропических лесах Южной Америки. Большую часть своей жизни они проводят на деревьях. Крепко держаться за стволы и ветви им помогает длинный хвост. Отсюда видовое название — цепкохвостый дикобраз. Во внешнем облике этих животных есть ещё одна черта, отличающая их от других дикобразов: большой округлый нос.
Напомним, 29 октября белые медведи в Новосибирском зоопарке продолжили купальный сезон.
Алёна Коврова
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