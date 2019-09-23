Эффективность работы чиновников Новосибирска можно оценить в режиме онлайн

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Эффективность работы чиновников Новосибирска можно оценить в режиме онлайнРубрика: общество
30.10.2019 08:35
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
На сайте правительства жителям Новосибирска предлагают оценить работу руководителей; оценки можно ставить анонимно.
Чтобы дать оценку деятельности руководителей госпредприятий, достаточно поучаствовать в онлайн-опросе, сообщили в правительстве Новосибирской области.
Опрос проводится через портал «Госуслуги». Результаты ответов жителей Новосибирска лягут в основу оценки работы чиновников главами города и области.
Пройти опрос можно здесь.
Напомним, 12 октября жителям Новосибирска предлагали жаловаться на пьяных водителей.
Алёна Коврова
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