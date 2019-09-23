Эксгибиционист пугает прохожих у школы в Новосибирске

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Женщина увидела мужчину, который «показывал свои части тела»; эксгибиционист гуляет рядом со школой.

Жительница Дзержинского района Новосибирска пожаловалась на извращенца на улице. Об этом женщина рассказала в сообществе «Подслушано Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Сибирячка утверждает, что неизвестный на улице Кошурникова, 13\1 показывает гениталии и матерится.

«Хочу предупредить детей и их родителей!!! Сегодня 28.10 в 7-45 я шла на работу возле дома: Кошурникова 13/1 , рядом школа номер 53. Возле дома стоял мужчина и показывал свою нижнюю часть тела, и говорил пошлые слова», — пишет женщина (орфография и пунктуация автора сохранены).

Очевидица описала внешность предполагаемого эксгибициониста. По её словам, мужчина одет во все чёрное: шапка, спортивный вверх и брюки.

Сиб.фм не удалось оперативно получить комментарий пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области. В полиции обещали проверить сообщения.

Напомним, в сентябре житель Москвы три дня удерживал дома и насиловал 13-летнюю девочку.