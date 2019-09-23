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Эксгибиционист пугает прохожих у школы в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

30.10.2019 13:14

Фото Pixabay

Женщина увидела мужчину, который «показывал свои части тела»; эксгибиционист гуляет рядом со школой.

Жительница Дзержинского района Новосибирска пожаловалась на извращенца на улице. Об этом женщина рассказала в сообществе «Подслушано Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Сибирячка утверждает, что неизвестный на улице Кошурникова, 13\1 показывает гениталии и матерится. 

«Хочу предупредить детей и их родителей!!! Сегодня 28.10 в 7-45 я шла на работу возле дома: Кошурникова 13/1 , рядом школа номер 53. Возле дома стоял мужчина и показывал свою нижнюю часть тела, и говорил пошлые слова», — пишет женщина (орфография и пунктуация автора сохранены).

Очевидица описала внешность предполагаемого эксгибициониста. По её словам, мужчина одет во все чёрное: шапка, спортивный вверх и брюки.

Сиб.фм не удалось оперативно получить комментарий пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области. В полиции обещали проверить сообщения. 

Напомним, в сентябре житель Москвы три дня удерживал дома и насиловал 13-летнюю девочку. 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область

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сегодня 09:53 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:13 Общество 0 Коммент.

Три автомобиля и троллейбус столкнулись на мосту Новосибирска

сегодня 08:56 Хроника 0 Коммент.

Рост активности работодателей зафиксирован в России

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

АО «РЭС» пресекает незаконное потребление электроэнергии в интересах добросовестных потребителей

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Турнир памяти подполковника полиции Александра Пименова состоялся в Новосибирске

сегодня 07:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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