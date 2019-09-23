Фотки не понравились: медведь сделал селфи и изгрыз камеру

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Фотки не понравились: медведь сделал селфи и изгрыз камеруРубрика: общество, проиcшествия
30.10.2019 13:43
фото пресс-службы Катунского заповедника
На Алтае грозный хищник не оценил, что за ним следят; косолапый решил попробовать на зубок назойливую камеру.
В Катунском заповеднике медведь изучил фотоловушку. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
«Судя по всему, сделал это намеренно, что и было запечатлено на фото. Вероятно, он почувствовал запах человека и счёл это вторжением на свою территорию. Но, к счастью, карта памяти оказалась в целости и сохранности, благодаря чему удалось заполучить ряд эксклюзивных кадров, в том числе множество селфи косолапого», — написано в сообщении.
Как видно по кадрам, хозяин тайги прекрасно себя чувствует и полностью готов к зимней спячке.
Напомним, 29 октября стало известно, что белые медведи в зоопарке Новосибирска продолжают купальный сезон.
Никита Минин
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