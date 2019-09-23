Фотки не понравились: медведь сделал селфи и изгрыз камеру

фото пресс-службы Катунского заповедника

На Алтае грозный хищник не оценил, что за ним следят; косолапый решил попробовать на зубок назойливую камеру.

В Катунском заповеднике медведь изучил фотоловушку. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

«Судя по всему, сделал это намеренно, что и было запечатлено на фото. Вероятно, он почувствовал запах человека и счёл это вторжением на свою территорию. Но, к счастью, карта памяти оказалась в целости и сохранности, благодаря чему удалось заполучить ряд эксклюзивных кадров, в том числе множество селфи косолапого», — написано в сообщении.

Как видно по кадрам, хозяин тайги прекрасно себя чувствует и полностью готов к зимней спячке.

Напомним, 29 октября стало известно, что белые медведи в зоопарке Новосибирска продолжают купальный сезон.