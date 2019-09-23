Гранату обнаружили во дворе жилого дома в Новосибирске

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Гранату обнаружили во дворе жилого дома в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
30.10.2019 14:28
Скриншот из видео на странице группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"
Жители дома № 4 по улице Блюхера обнаружили гранату; о находке они сообщили в полицию.
Во дворе дома № 4 по улице Блюхера в Ленинском районе города Новосибирска, недалеко от площади Карла Маркса, жители обнаружили гранату. Об этом сообщили пользователи группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина и женщина вышли из дома и у подъезда увидели гранату. Они сразу же заявили о находке в правоохранительные органы.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области оперативно подтвердить или опровергнуть информацию об обнаружении гранаты не смогли.
Напомним, 17 сентября жители микрорайона Шлюз обнаружили гранату.
Анатолий Якимов
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