Гранату обнаружили во дворе жилого дома в Новосибирске

Скриншот из видео на странице группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Жители дома № 4 по улице Блюхера обнаружили гранату; о находке они сообщили в полицию.

Во дворе дома № 4 по улице Блюхера в Ленинском районе города Новосибирска, недалеко от площади Карла Маркса, жители обнаружили гранату. Об этом сообщили пользователи группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина и женщина вышли из дома и у подъезда увидели гранату. Они сразу же заявили о находке в правоохранительные органы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области оперативно подтвердить или опровергнуть информацию об обнаружении гранаты не смогли.

Напомним, 17 сентября жители микрорайона Шлюз обнаружили гранату.