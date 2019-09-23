Greenpeace составил рейтинг загрязнителей берегов Новосибирской области

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Greenpeace составил рейтинг загрязнителей берегов Новосибирской областиРубрика: общество
30.10.2019 14:07
фото Pixabay.com
На первом месте оказались окурки; большая часть собранного пластика была когда-то упаковкой или одноразовыми товарами.
Новосибирцы обследовали берега водных объектов и собрали 12 485 фрагментов мусора в рамках акции от Greenpeace. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«В топ-10 одноразовых пластиковых загрязнителей городских берегов попали: окурки (2043 штуки), бутылки из-под напитков (969 штук), пакеты-майки (842 штуки), крышки (671 штука). Замыкают пятёрку лидеров небольшие пластиковые пакеты и мягкие пачки от продуктов (625 штук). Далее идут стаканчики для напитков и крышки от них (349 штук), фасовочные пакеты (333 штуки), влажные салфетки (326 штук), кусочки пластика, включая поролон и провода (267 штук), фрагменты пенопласта крупнее 2,5 см (259 штук)», — отметили в Greenpeace.
Напомним, в июле Greenpeace «состарил» Байкал и Санкт-Петербург в аналоге модного приложения FaceApp.
Никита Минин
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