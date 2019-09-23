«Хабенского» объявили в розыск в Новосибирске

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30.10.2019 15:53
фото Лиза Алерт
Без вести пропал 43-летний сибиряк; человек может нуждаться в медицинской помощи.
В Новосибирске сотрудники полиции и волонтёры ищут 43-летнего жителя Октябрьского района Андрея Варова, чьё местонахождение неизвестно с 9 сентября. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
В день исчезновения предположительно был одет в куртку кофейного цвета, чёрные свитер, спортивные штаны и шапку, чёрно-белые кроссовки с цветными вставками.
Андрей ростом примерно 158 сантиметров, он худощавого телосложения, глаза и волосы чёрные. У мужчины проблемы с осанкой, он постоянно сутулится.
Многие пользователи Сети уже успели отметить сходство пропавшего сибиряка с актёром Константином Хабенским.
Если вы вдруг увидите его, позвоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Новосибирске стали массово исчезать подростки.
Никита Минин
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