«Хабенского» объявили в розыск в Новосибирске

фото Лиза Алерт

Без вести пропал 43-летний сибиряк; человек может нуждаться в медицинской помощи.

В Новосибирске сотрудники полиции и волонтёры ищут 43-летнего жителя Октябрьского района Андрея Варова, чьё местонахождение неизвестно с 9 сентября. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

В день исчезновения предположительно был одет в куртку кофейного цвета, чёрные свитер, спортивные штаны и шапку, чёрно-белые кроссовки с цветными вставками.

Андрей ростом примерно 158 сантиметров, он худощавого телосложения, глаза и волосы чёрные. У мужчины проблемы с осанкой, он постоянно сутулится.

Многие пользователи Сети уже успели отметить сходство пропавшего сибиряка с актёром Константином Хабенским.

Если вы вдруг увидите его, позвоните по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что в Новосибирске стали массово исчезать подростки.